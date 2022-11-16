Украина – это "живой щит", – Зеленский предлагает срочно собрать НАТО из-за массированного удара

Российские оккупанты 15 ноября в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский предлагает срочно собрать саммит НАТО по этому поводу.

Однако утвердительного ответа пока нет. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Зеленский призывает провести саммит НАТО

Украина просит НАТО провести срочный онлайн-саммит по поводу российского массированного обстрела нашего государства ракетами и дронами-камикадзе.

Что-то ударило по Польше. Это трагедия. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что Украина – это форпост, это "живой щит",

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина хотела бы услышать положительный ответ о срочном созыве НАТО, но пока этого не произошло.

"Я не услышал этот ответ. Ни один институт в нашем государстве, который получил от меня прямую задачу получить через "не могу" эту возможность для того, чтобы обсудить все наши действия, как закрывать небо", – добавил глава государства.

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Зеленский не сомневается, что в Польше упала не украинская ракета

Президент рассказал, что вечером 15 ноября заслушал доклад командующего Воздушными силами.

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел", – заявил украинский лидер.

Президент добавил, что ночью провел разговоры с мировыми лидерами. Многие детали, о которых говорилось, – непубличные.

Он убежден, что Украину нужно допустить на место инцидента в польском Пшеводове, ведь это будет справедливо. Кроме этого, не стоит озвучивать какие-либо выводы, пока не завершилось следствие.

По словам главы государства, если кто-то говорит, что эта ракета была украинской, тогда справедливым будет приобщить к расследованию украинских специалистов и предоставить доказательства хотя бы в закрытом режиме.

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