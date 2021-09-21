Украина в этом году не вернется в зеленую карантинную зону, – КШЭ

21 сентября 2021 , 17:02
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Источник:

фейсбук Киевской школы экономики

Ограничения желтой зоны адаптивного карантина будут действовать с 23 сентября. К концу 2021 года Украина уже не вернется к зеленому уровню опасности.

Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Волна заболеваемости коронавирусом, которую сейчас фиксируют в Украине, по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей.

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Кроме того, по его словам, весенняя волна потенциально может быть больше предыдущей.

Мы не ожидаем возвращения к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны.

Юрий Ганиченко

Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ

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Ограничения в зонах адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Тетяна Сукач