Украина в этом году не вернется в зеленую карантинную зону, – КШЭ

Ограничения желтой зоны адаптивного карантина будут действовать с 23 сентября. К концу 2021 года Украина уже не вернется к зеленому уровню опасности.

Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Волна заболеваемости коронавирусом, которую сейчас фиксируют в Украине, по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей.

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Кроме того, по его словам, весенняя волна потенциально может быть больше предыдущей.

Мы не ожидаем возвращения к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Юрий Ганиченко Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ

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С 23 сентября все области Украины перейдут в желтую зону.

В то же время Черновицкая область может сразу перейти в красную зону.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, что более 98% госпитализированных с коронавирусом – это вакцинированные люди.

По состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях.



Ограничения в зонах адаптивного карантина / Инфографика 24 канала