Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что это кейс о ценностях. Ведь Украина сейчас ведет борьбу за западноевропейские и американские ценности, которые для нас весомы и общие.
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США перестраховываются
В контексте этого Запад передает Украине вишлист, который касается верховенства права и борьбы с коррупцией
Кроме того, речь идет о контроле использования средств, полученных от западных партнеров. Это рабочий момент в том, что США перестраховываются.
Это перестраховки не только Украины, но и их внутренние. Ведь очень часто на Западе и в США манипулируют вопросами оказания помощи Украине. Мол, она не по назначению используется,
– отметил военный эксперт.
Поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать: мы поддерживаем правильный курс, Украина использует средства по назначению, есть отчеты и работают контрольные механизмы со стороны США и Украины.
Александр Мусиенко прокомментировал требование реформ Украины от США: смотрите видео
Россияне могут использовать ситуацию
В то же время российская пропаганда может использовать эту ситуацию как якобы признак "внешнего управления". Однако Украина не должна так же реагировать.
Украина должна быть заинтересована в том, чтобы провести ряд реформ, которые полезны для нас,
– подчеркнул Александр Мусиенко.
А России следует сосредоточиться на собственных проблемах относительно внешнего управления именно по экономическим вопросам. И это управление диктуется из Пекина.
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Больше о реформах от США, которые должна ввести Украина
- Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил высшему руководству Украины, в частности в Офис Президента, а также премьер-министру письмо с перечнем реформ, которые необходимо выполнить Киеву. Это обеспечит предоставление Украине военной помощи в будущем.
- Главным образом реформы касаются ключевых учреждений, в частности, наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ и НАПК, Высшего совета правосудия), судебной ветви власти.
- Также изменения должны быть осуществлены в течение года и в Министерстве обороны Украины и всех силовых ведомствах. Реформы должны повысить эффективность и результативность этих ветвей власти.
- Кроме того, в письме отмечено необходимость пересмотреть принципы отбора руководства Государственной таможенной службы. Это должно обеспечить прозрачный процесс, предусматривающий участие международных экспертов.