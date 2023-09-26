Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что это кейс о ценностях. Ведь Украина сейчас ведет борьбу за западноевропейские и американские ценности, которые для нас весомы и общие.

К теме Письмо от США с требованиями реформ: в ЕС заявили о безусловной помощи без каких-либо условий

США перестраховываются

В контексте этого Запад передает Украине вишлист, который касается верховенства права и борьбы с коррупцией

Кроме того, речь идет о контроле использования средств, полученных от западных партнеров. Это рабочий момент в том, что США перестраховываются.

Это перестраховки не только Украины, но и их внутренние. Ведь очень часто на Западе и в США манипулируют вопросами оказания помощи Украине. Мол, она не по назначению используется,

– отметил военный эксперт.

Поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать: мы поддерживаем правильный курс, Украина использует средства по назначению, есть отчеты и работают контрольные механизмы со стороны США и Украины.

Александр Мусиенко прокомментировал требование реформ Украины от США: смотрите видео

Россияне могут использовать ситуацию

В то же время российская пропаганда может использовать эту ситуацию как якобы признак "внешнего управления". Однако Украина не должна так же реагировать.

Украина должна быть заинтересована в том, чтобы провести ряд реформ, которые полезны для нас,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

А России следует сосредоточиться на собственных проблемах относительно внешнего управления именно по экономическим вопросам. И это управление диктуется из Пекина.

Читайте также Переломный момент в отношениях, – политолог объяснил значение письма о реформах от США

Обратите внимание! Письмо из Белого дома получила также Координационная платформа доноров – это такие организации, как ЕС, страны G7 и главные международные финансовые организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Больше о реформах от США, которые должна ввести Украина