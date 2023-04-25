Украина эвакуировала своих граждан из охваченного огнем Судана
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Украине удалось эвакуировать своих граждан из Судана, где в апреле началось вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования. Украина спасла людей из охваченной боями столицы Судана – города Хартум.
Успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан провело Главное управление разведки по координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел.
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Украина спасла более 130 граждан
"При непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины", – говорится в сообщении.
В ГУР МО сообщили, что среди людей, которых спасли, в основном авиационные специалисты – пилоты, техники и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.
В общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.
"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", – говорится в сообщении.
Что известно о противостоянии в Судане
- В Судане в очередной раз за последние 4 года начался вооруженный конфликт внутри страны.
- В частности, 15 апреля начались сражения с использованием тяжелого вооружения между военизированной группой, которая называется Силами быстрого реагирования, и армией страны.
- По данным местного телевидения, в результате столкновений погибли более 600 человек. Также сообщалось, что более 1800 человек были ранены.
- Во время столкновений был уничтожен находившийся в Хартуме украинский самолет туристической фирмы SkyUP.
- Известно, что армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с севера 24 апреля.