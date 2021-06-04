Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули требования Ирану из-за авиакатастрофы МАУ

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях Ирану в связи со сбиванием самолета МАУ. В нем подчеркнули, что действия и бездействие иранской стороны нарушают международное право.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 опубликовала 3 июня совместное заявление.

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Страны высказали претензии Ирану

Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, направили уведомление о наших претензиях к Ирану в связи со сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании МАУ,

– говорится в заявлении.

Представители этих 4 стран отметили, что действия и бездействие Ирана являются нарушением международного права.

В заявлении говорится о том, что Канаде, Швеции, Украине и Британии, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 нанесли существенный и непоправимый вред в результате трагедии. Поэтому иранская сторона должна выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме.

Страны выдвинули ряд требований, среди которых

признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, приведших к сбитию самолета,

принесение публичных извинений,

возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв,

заверения в недопущении подобных действий в будущем четко выраженным способом,

обеспечение прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права,

справедливая компенсация материального и морального ущерба, нанесенного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, что соответствует обязательствам Ирана по международному законодательству.

Иран также призвали к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям.

Катастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ следовал рейсом PS752 Тегеран – Киев. В ночь на 8 января 2020 года его сбили – вскоре после взлета. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, погибли все.

5 января 2021 года Тегеран передал Киеву отчет по катастрофе. Там признали вину – самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса армии этой страны. Но трагедию назвали случайностью.

Что следует помнить о трагедии с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала