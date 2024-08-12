Украина контролирует примерно 1 000 километров квадратных территории России, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому об операции в Курской области. Таким образом украинское военное руководство впервые признало причастность ВСУ к событиям на границе с Россией.

Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский вечером, 12 августа, информируя о затронутых темах во время Ставки.

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Сырский рассказал о контроле Украины российских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудили ситуацию в Курской области, где россияне продолжают терять личный состав, технику, в том числе и собственные территории.

По итогам встречи глава государства раскрыл, что Вооруженные Силы Украины причастны к событиям на границе со страной-агрессором и добавил, что Александр Сырский доложил о текущей обстановке там.

Самое важное – был доклад главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия,

– сообщил Зеленский.

Президент также добавил, что среди прочего во время Ставки поручили министру внутренних дел, другим чиновникам Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.