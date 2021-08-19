Украина купила у британцев мощный ледокол для миссий в Антарктиде: фото

Украинские полярники получили собственный ледокол. Национальный антарктический научный центр приобрел у британских коллег легендарное судно "Джеймс Кларк Росс".

Стороны уже подписали акт о купле-продаже. Это произошло в четверг, 19 августа. Сейчас стартовал процесс переоформления всех необходимых документов.

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После завершения этих процедур, судно, которое сейчас находится в Дании, сможет отправиться в Украину – уже под украинским флагом. Согласно предварительным договоренностям, ледокол прибудет в порт Одессы в начале осени.

Сколько заплатила Украина

Ледокол обошелся украинцам примерно в 5,3 миллиона долларов. Об этом в комментарии BBC рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра. По его словам, в эту сумму входила, в частности, покупка 2 моторных лодок (по 25 тысяч долларов) и наполнение бака горючим (более 272 тысяч долларов).

Такой вид имеет корабль, приобретенный украинцами / Фото Евгения Прокопчук и British Antarctic Survey

Ранее в МОН пояснили, что ледокол позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана. В будущем они планируют работать не только в Антарктиде, но и в Арктике. В то же время собственное судно поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский".

Что известно о "Джеймсе Кларке Россе"

Источник: "Википедия"

Судно назвали в честь британского военного моряка и полярного исследователя. Более 180 лет назад он совершил самую масштабную для своего времени экспедицию в Антарктику.

"Джеймс Кларк Росс" спустили на воду 1 декабря 1990 года. Находилось на службе у Британской антарктической службы с 1991 года.

Длина корабля – 100 метров. Он может развивать скорость до 2 морских узлов (почти 4 километра в час) через ровное ледовое поле толщиной 1 метр.

На борту легендарного ледокола оборудовано несколько лабораторий. Есть на судне и системы лебедок для размещения научного оборудования.

Текст публикации на фейсбук-странице британского посольства:

Покупка этого судна является символической для украинцев. Ведь именно "Джеймс Кларк Росс" в 1996 году доставил первую украинскую антарктическую экспедицию на "Академик Вернадский".

После 30 лет службы в составе британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый – это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

Корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах. Кстати, в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на бывшую британскую станцию "Фарадей".