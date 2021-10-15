Украина купит 2 военных корабля у Великобритании

15 октября 2021 , 10:58
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Источник:

"Дом"

Украина купит у Великобритании 2 тральщика, которые будут использовать для поиска и обезвреживания мин в Черном море. Корабли соответствуют всем стандартам НАТО.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Приобретенные тральщики позволят обезопасить побережье от минной угрозы.

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О каких именно кораблях идет речь

По словам Пристайко, это современные корабли, которые используют Военно-морские силы Великобритании. Они оснащены современным вооружением и всем необходимым для поиска и обезвреживания мин.

Корабли не нужно будет строить, ведь они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины.

Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено 2 корабля,
заявил дипломат.

Украина купит их в рамках подписанного соглашения о предоставлении Великобританией кредитов размером до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.

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Автор: Тетяна Кійовська