Украина купит 2 военных корабля у Великобритании

Украина купит у Великобритании 2 тральщика, которые будут использовать для поиска и обезвреживания мин в Черном море. Корабли соответствуют всем стандартам НАТО.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Приобретенные тральщики позволят обезопасить побережье от минной угрозы.

К теме Украине передали научно-исследовательское судно для экомониторинга Черного и Азовского морей

О каких именно кораблях идет речь

По словам Пристайко, это современные корабли, которые используют Военно-морские силы Великобритании. Они оснащены современным вооружением и всем необходимым для поиска и обезвреживания мин.

Корабли не нужно будет строить, ведь они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины.

Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено 2 корабля,

– заявил дипломат.

Украина купит их в рамках подписанного соглашения о предоставлении Великобританией кредитов размером до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Интересно Скоростная "Ракета" осуществила первый рейс по Днепру

Новый водный транспорт для Украины: коротко