Украина, Литва и Грузия создадут совместную группу по кибербезопасности

Алексей Резников встретился с министром обороны Литвы. Они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Встреча состоялась 8 декабря. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Украина, Литва и Грузия подписали соглашение о кибербезопасности

Во время встречи министр обороны Украины Алексей Резников и министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускас попутно подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Грузии и Литвы в отношении группы по анализу киберугроз при региональном центре киберзащиты,

– говорится в сообщении.

Министр Алексей Резников заявил, что:

это усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами;

подтверждает намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности;

подчеркивает готовность страны участвовать в деятельности регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз.

"Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины для обеспечения мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", – заявил министр.

Цель документа – создание группы по анализу киберугроз и определению предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

Ее задача – развитие многонациональных возможностей по анализу киберугроз путем обмена информацией касательно:

киберугроз;

уязвимостей безопасности;

обработки инцидентов;

а также цифровой экспертизы.

Алексей Резников заявил, что к мемомрандуму могут присоединиться:

любые другие субъекты НАТО и ЕС;

государства-участники программы НАТО "Партнерство ради мира" и программы ЕС "Восточное партнерство".

Кратко о меморандуме в сфере кибербезопасности

Документ подписала Украина и Литва, при этом грузинская сторона подпишет его позже.

В Минобороны Украины напомнили, что декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере кибербезопасности между Министерством нацобороны Литвы и Минобороны Грузии подписали 8 марта 2019 года.

27 ноября 2019 года подписали Декларацию о намерениях между Министерством нацобороны Литвы и Минобороны Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности.

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