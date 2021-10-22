Украина как минимум на неделю остается в "зеленом списке" ЕС

Раз в неделю в пятницу Евросоюз пересматривает список третьих стран, гражданам которых разрешены поездки по несрочному поводу. 22 октября список решили не сокращать.

Поэтому это значит, что украинцы смогут еще как минимум неделю ездить в Европу с туристической целью. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Украина еще на неделю в "зеленом списке ЕС"

В последнее время в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализации больных. Поэтому в Украине возникли опасения, что из списка "зеленых стран" ее исключат. Такую информацию несколько дней назад сообщал и сам Йозвяк.

Впрочем, пока этого не произошло: еще на неделю Украина в нем остается. В следующий раз пересматривать список будут через неделю, отметил журналист. Обычно пересмотр списка стран проводили 1 раз в 2 недели.

Украина в "зеленом списке ЕС что стоит знать

15 июля Совет ЕС внес Украину в перечень стран, гражданам которых рекомендуется постепенно открыть въезд в страны ЕС.

Решение носит рекомендательный характер и каждая страна ЕС может прислушаться к рекомендациям. Большинство стран Евросоюза разрешили въезд украинцев с паспортами вакцинации.

Недавно Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из "зеленого списка" стран, граждане которых могут свободно путешествовать по ЕС.

Темпы распространения коронавируса в Украине постоянно растут. За прошедшие сутки обнаружили 23 785 новых больных. Умерли 614 пациентов.