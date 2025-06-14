"Бук" уже получил новую жизнь, на очереди С-300: Украина модернизирует советские системы ПВО

Украина продолжает модернизировать имеющиеся зенитно-ракетные комплексы советского производства. ЗРК "Бук" уже получил новые боевые возможности, аналогичная трансформация ждет и комплексы С-300.

Фактически ЗРК "Бук" получил новую жизнь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко.

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Украина модернизирует советские системы ПВО

ЗРК "Бук" прошел обновление, включая адаптацию под новые ракеты, и уже выполняет боевые задачи на фронте. Относительно С-300, то их модернизация сейчас находится на этапе подготовки, однако, по оценке Клочко, конкретные результаты ожидаются уже во второй половине 2025 года.

Комплекс "Бук-М1", который есть на вооружении ВСУ, спроектирован для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и скоростных воздушных целей. Украинские инженеры уже адаптировали его для запуска американских ракет AIM-7, что существенно расширяет боевые возможности.

С-300, в свою очередь, – это советская система средней дальности, способна перехватывать цели на расстоянии до 300 километров (в зависимости от модификации).