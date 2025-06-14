Фактично ЗРК "Бук" отримав нове життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.

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Україна модернізує радянські системи ППО

ЗРК "Бук" пройшов оновлення, включаючи адаптацію під нові ракети, і вже виконує бойові завдання на фронті. Щодо С-300, то їх модернізація наразі перебуває на етапі підготовки, однак, за оцінкою Клочка, конкретні результати очікуються вже в другій половині 2025 року.

Комплекс "Бук-М1", який є на озброєнні ЗСУ, спроєктований для знищення літаків, крилатих ракет, вертольотів і швидкісних повітряних цілей. Українські інженери вже адаптували його для запуску американських ракет AIM-7, що суттєво розширює бойові можливості.

С-300, своєю чергою, – це радянська система середньої дальності, здатна перехоплювати цілі на відстані до 300 кілометрів (залежно від модифікації).