Гоночные дроны, как смертоносные ракеты: The Economist рассказали об изобретательности украинцев

Дроны – стали обязательным элементом ведения войны: и Россия, и Украина используют беспилотники для отслеживания позиций войск противника и последующих атак.

Россия применила иранские беспилотники "Шахиды" во время террора украинских городов. В свою очередь Россия не надеялась, но обнаружила украинские беспилотники в глубине своей территории.

Смотрите также Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море

Украина перерабатывает гоночные квадрокоптеры на те, которые способны переносить боеприпасы, фактически перерабатывает их на боевые дроны.

Издание рассказывает об украинской военной команде Angry Birds, которые утверждают, что ежедневно совершают полдюжины атак гоночных беспилотников.

Как работают гоночные дроны и насколько эффективно такое самодельное оружие

Дрон-рейсинг подразумевает полет беспилотников вокруг полосы препятствий на высокой скорости. Этот вид спорта существует уже около десятилетия. Гоночные дроны быстрее и маневреннее моделей, которыми пользуются фотографы: они могут развивать скорость почти 250 километров в час.

Операторы надевают видеоочки, чтобы видеть как глазами пилота. Дроны достаточно компактны: большинство весят не более 500 граммов. Но они могут переносить груз, например гранату (хотя тяжелый груз уменьшает их скорость и продолжительность полета).

Превращение гоночного беспилотника в военный предполагает добавление дополнительных батарейных блоков и бомбы. Хотя для гонки достаточно радиуса действия в 500 метров, с изменением радиочастоты их диапазон можно расширить до нескольких километров,

– рассказывают специалисты.

Отмечают, что в отличие от других бомбардировщиков, которые могут атаковать несколько раз, эти модифицированные гоночные дроны можно использовать только один раз: они взрываются, когда они взрывают свой груз.

Их преимущество состоит в том, что они способны атаковать цели, защищенные от вертикальной бомбардировки. В частности, российские окопы, обычно имеющие блиндаж, где оккупанты могут укрыться от артиллерийского огня.

Какие недостатки этих гоночных дронов

Слабая сторона этих бомбардировщиков, как и всех беспилотников, — их зависимость от радиосвязи.

Радиосигнал трудно достигает подземных территорий. Видео тормозится из-за препятствий, и они уязвимы к глушению.

Вероятно, появится еще много беспилотников-камикадзе, как самодельных, так и коммерческих. Российские силы уже используют свои версии, хотя не в такой степени, как украинские,

– добавляют в статье.

Кабмин согласовал массовое производство дронов в Украине