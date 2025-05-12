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Колонка написана в соавторстве с Цзуньюань Зои Лю – старшим научным сотрудником по вопросам китайских исследований в Совете по международным отношениям.

Как Китай поддерживает своего друга Путина

Фактически, Китай продолжает поддерживать Россию дипломатически, экономически и военно. Китайское правительство избегает называть агрессию Владимира Путина "вторжением". Хотя Пекин официально не признал аннексию Россией украинской территории, он неоднократно воздерживался от голосований в ООН, осуждающих войну Путина. Публично Китай повторяет российскую позицию, обвиняя НАТО и Запад в конфликте. Китайские чиновники и государственные СМИ обвиняют США в том, что они являются "настоящими провокаторами украинского кризиса", и предостерегают их от дальнейшей конфронтации.

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Со своей стороны, Си Цзиньпин не проявлял никаких признаков пересмотра китайско-российского "всеобъемлющего стратегического партнерства для новой эры". За последние 3 года он и Владимир Путин встречались лично девять раз – больше, чем любые другие мировые лидеры.

Вскоре после инаугурации Дональда Трампа в этом году Си и Путин пообещали, что их страны "будут углублять стратегическую координацию, решительно поддерживать друг друга и защищать свои законные интересы". Последний государственный визит Си в Россию состоялся в то время, когда Китай привлекает поддержку к противодействию тарифной войне Трампа.

В экономическом плане Китай протянул России спасательный круг, поскольку западные санкции усилились. Китайско-российский двусторонний товарооборот вырос со 147 миллиардов долларов в 2021 году до рекордных 245 миллиардов долларов в 2024 году. Китайские потребительские товары, в частности автомобили и смартфоны, быстро распространились на рынке, поскольку западные бренды выходили из него. К началу 2023 года китайские смартфоны занимали более 70% российского рынка.

Аналогично, Китай готов импортировать больше энергоносителей из России в 2025 году (вероятно, по значительно сниженным ценам), что поможет Кремлю финансировать свои военные усилия. С 2023 года Россия стала главным поставщиком сырой нефти для Китая.

Несмотря на риск штрафов, небольшие региональные китайские банки продолжают обрабатывать платежи для российских банков и компаний, находящихся под санкциями. Хотя Китай открыто не предоставлял прямой летальной помощи, он экспортировал в Россию постоянный поток товаров двойного назначения, в частности микрочипов, необходимых для высокоточного оружия.

Китайская попытка изобразить миротворца

Несмотря на тесные связи с Россией, Китай пытался представить себя как миротворец. В феврале 2023 года он обнародовал рамочное мирное соглашение, а в мае 2024 года сотрудничал с Бразилией над инициативой из шести пунктов по прекращению войны в Украине. С тех пор специальный посланник Китая посетил несколько стран, в том числе Россию и Украину, чтобы продвигать это предложение. Но планы Китая сводятся к высоким принципам с малым содержанием. Он больше заинтересован в завоевании доброй воли в странах Глобального Юга и восстановлении своего имиджа в Европе, чем в прекращении войны.

Китай имеет стратегические преимущества – пока война продолжается в пределах Украины, ядерный риск остается низким, а его "безграничный партнер" Россия не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, давая Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов. Война также углубила политическую и экономическую зависимость России от Китая, улучшив доступ Китая к российским ресурсам через маршруты, находящихся за пределами досягаемости ВМС США.

Между тем китайские фирмы в стратегических секторах, такие как производители дронов DJI, EHang и Autel, получили прибыль, продавая продукцию обеим сторонам. В начале 2023 года прямые поставки дронов в Украину превысили 200 тысяч долларов, тогда как поставки в Россию – 14,5 миллиона долларов.

Несмотря на санкции, дроны DJI продолжали поступать к российским военным через мелких дистрибьюторов в Китае, на Ближнем Востоке и Европе.

Даже если бы Китай был действительно открытым к содействию мирным переговорам, Украина оставалась бы справедливо скептически настроенной относительно своего нейтралитета. Си проигнорировал неоднократные просьбы Владимира Зеленского о встрече и не разговаривал с ним до апреля 2023 года. Китай проявил ограниченный интерес к мирной формуле Украины, обнародованной в ноябре 2022 года, и пропустил глобальный саммит по этому вопросу в июне 2024 года. Зато Китай обнародовал совместное мирное предложение с Бразилией, которое Украина расценила как попытку подорвать собственную мирную формулу и еще один признак того, что Китай больше заинтересован в продвижении собственной повестки дня, чем в прекращении войны.

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Почему Китай надо поощрить к сотрудничеству

США имеют мало рычагов влияния, чтобы изменить позицию Китая. Дальнейшие тарифы или санкции могут иметь обратный эффект, а тарифы Трампа оттолкнули большую часть мира, включая Китай. Вместо того чтобы уступить, Китай может еще теснее сотрудничать с Россией, чтобы сорвать переговоры Америки и укрепить свою финансовую систему, основанную на юанях, подрывая санкции США и экономическое влияние.

Однако Трамп мог бы обратиться к стремлению Си достичь мирового статуса. Предложив Китаю важную роль в восстановлении Украины, США предоставили бы руководству Китая престиж, которого оно стремится. Более того, Китай стал бы заинтересованной стороной в безопасности Украины, обеспечивая устойчивый сдерживающий фактор против будущей российской агрессии.

Украина участвует в инициативе Си "Один пояс, один путь" с 2017 года. До вторжения России Китай имел контракты в Украине на сумму почти 3 миллиарда долларов и арендовал до 10% сельскохозяйственных угодий Украины. Эти инвестиции, вероятно, были уничтожены. Однако Китай не протестовал – его экономические потери были незначительными по сравнению со стратегическими достижениями от войны.

Длительный мир может соблазнить Китай вернуться. Промышленный, энергетический, инфраструктурный и сельскохозяйственный секторы Украины предлагают новые рынки для китайских фирм, которые страдают от избытка мощностей внутри страны и роста тарифов за рубежом. Предоставление Китаю доли в восстановлении Украины может превратить ее из пассивного пророссийского наблюдателя в активного участника миротворческого процесса.

Счет за реконструкцию будет слишком большим, чтобы Запад мог его оплатить самостоятельно. Год назад Всемирный банк оценил расходы в 486 миллиардов долларов (около 2,6% ВВП Китая в 2024 году) в течение следующего десятилетия, и с тех пор эта цена только растет. Западу не останется другого выбора, кроме как обратиться за помощью, в частности к странам Персидского залива и Китая.

Но первая задача – поощрить интерес Китая к сотрудничеству. Возможно, единственный способ сделать это – убедить китайских лидеров, что США не примут капитуляцию Украины и будут продолжать поддерживать ее, пока не будет достигнуто справедливого урегулирования.