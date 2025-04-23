Украина могла попасть в ловушку: почему сорвались мирные переговоры в Лондоне

В Лондоне начались переговоры, но участвуют только Украина и Великобритания. Встречу отменили и изменили формат из-за разногласий в повестке дня со стороны партнеров. Украина придерживается позиции, которую ранее предложили США.

Об этом заявил в эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он добавил, что сначала Украина поддержала инициативу США о полном и безусловном прекращении огня.

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Позиция Украины относительно территорий – неизменна

После встречи украинской и американской делегаций было обнародовано соответствующее заявление. Украина не отказывалась от этой позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что мы открыты к диалогу. Даже 20 апреля вечером президент сказал, что удалось на одни сутки остановить огонь и воздушные удары. Он предложил России прекратить авиаудары и согласиться на перемирие в воздухе,

– сказал Мусиенко.

Он пояснил, что Россия проигнорировала это предложение. План действий по мирному урегулированию был определен самими Соединенными Штатами. Поскольку Россия не выполняет обязательства, а государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что сначала должно быть прекращение огня, а потом переговоры, – Украина готовилась именно к переговорам о прекращении боевых действий. Речь идет или о полном, или о частичном прекращении.

Президент Украины, соответствии с директивами, которые получила делегация, отметил, что делегация не имеет права вести переговоры на другие темы. Это нужно, чтобы никто не думал, что могут происходить тайные договоренности.

"Судя по сообщениям западных медиа, Соединенные Штаты решили объединить вопрос прекращения огня с дальнейшим мирным процессом. То есть фактически изменили тот порядок, который сами же ранее предложили. Из-за этого и возникла ситуация, которую можно описать как "дисконект". Я бы сказал – разногласия во взглядах на повестку дня встречи", – объяснил Мусиенко.

Он отметил, что именно эта причина и привела к отмене переговоров.

В Лондоне должны были обсуждать 3 темы

Во время встречи в Париже рассматривали три основные темы: первое – прекращение огня на земле, в воздухе и на море; второе – создание механизмов мониторинга и контроля; третье – гарантии безопасности для Украины, в частности возможность введения европейских войск под командованием Франции и Великобритании.

Эти темы и должны были обсуждаться на этой встрече – как реализовать эти пункты. Но США, похоже, решили обсуждать еще и возможные уступки Украины в пользу России. А это не входит в нашу повестку дня,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что президент Зеленский четко заявил: украинские территории не могут быть переданы России. Украина считает их временно оккупированными, и это официальная позиция.

Мусиенко предположил: если представить, что Украина согласилась бы на все условия, которые сейчас обсуждают американские медиа, то 24 апреля Стив Витков полетел в Москву. Там его встретил бы Владимир Путин и сказал бы, что эти условия его не устраивают. Что он хочет больше – все те территории, о которых уже заявлял.

Скажут: если вы уже согласились на один регион – соглашайтесь и на другие. Это очень опасно. Поэтому, как по мне, отмена встречи – это не самое худшее. Лучше, чтобы она не состоялась сейчас, чем попасть в ловушку,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что к следующей встрече Украина должна подойти с четким пониманием: она защищает свои национальные интересы. И что Соединенным Штатам не удастся заставить нас идти на уступки, выгодные Путину.