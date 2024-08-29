Украина могла потерять один истребитель F-16 во время массированного обстрела, – WSJ

Во время массированного обстрела 26 августа Украина могла потерять истребитель F-16. Вероятно, самолет не был сбит российским ударом, однако инцидент произошел во время вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщают журналисты Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. Официального подтверждения или опровержения этих заявлений от украинских властей пока не было.

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Украина могла потерять первый F-16

Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что 26 августа Украина могла потерять первый самолет F-16. Как сообщает источник, самолет якобы не был сбит российским ударом, однако трагедия произошла во время массированного российского ракетного обстрела.

Вероятно, катастрофа стала результатом ошибки пилота,

– пишут журналисты западного издания.

В Воздушных силах ВСУ пока официально не подтверждали и не опровергали эту информацию. В то же время в СМИ утверждают, что Пентагон направил обращение к Украине.

В то же время Reuters со ссылкой на чиновника США также добавляет, что сейчас стало причиной катастрофы – ошибка пилота или механическая неисправность – неизвестно.

Стоит отметить, что атака 26 августа – самая массированная за более чем 2 года полномасштабной войны. Враг использовал рекордное количество средств воздушного нападения – 127 ракет различных типов и 109 "Шахедов".

Украинские защитники мужественно отразили массированную комбинированную атаку. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 ударных БПЛА. Кроме того, несколько единиц "Шахедов" было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.