Есть полный консенсус с партнерами, что Украина может уничтожать все российское в Крыму – Подоляк

Михаил Подоляк заметил, что не Украина начинала эту войну. Поэтому международное право трактует войну так, что есть наше государство, подвергшееся агрессии и Россия, которая является страной-агрессором.

По словам Подоляка, Украина в рамках международного права может наносить удары где угодно. Советник главы Офиса Президента сказал в эфире телемарафона, что наши партнеры или мировые сообщества все еще пугаются России, пишет 24 Канал.

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Что сказал Подоляк об атаках по оккупантам в Крыму

Михаил Подоляк пояснил, что Украина объясняет партнерам: "Давайте так, мы наносим удары по нашей, имеется в виду, оккупированной территории, где находится российская инфраструктура. Можем это делать? Да, сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское в Крыму".

Советник Андрея Ермака вспомнил, что еще в прошлом году, когда были удары по Крыму, все говорили, мол, давайте только без этого.

Сегодня есть абсолютный консенсус тождественный количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории,

– заметил Подоляк.

Относительно России, он сказал, что там беспилотники "неустановленной природы" и, безусловно, их количество будет расти.

"Потому что Россия все больше и все чаще демонстрирует неконтролируемость своего и воздушного пространства, и вообще силовой вертикали как не идентифицирующей, откуда и какие угрозы идут", – отметил советник главы ОП.

Он напомнил, что некоторые беспилотники, атакующие центр России, не могут лететь далеко. То есть, их запускают с российской территории. Так, война такой интенсивности постепенно переходит на территорию страны-арессора.

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