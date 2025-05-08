Экс-сотрудник СБУ предположил, как Украина испортит Путину праздник 9 мая

Вероятно, Украина не будет наносить удары по Красной площади на 9 мая, поскольку не хочет жертв среди гражданских или лидеров других стран. Зато возможны 2 других сценария: психологическое давление и более дерзкие действия.

Украина может создать угрозу в окрестностях Москвы или заставить Кремль усилить оборону столицы и нанести удары по "оголенным" регионам. Деталями с 24 Каналом поделился бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Почему Украина не будет бить по Красной площади

По мнению бывшего сотрудника СБУ, Украина не будет наносить удары по Красной площади. Наше государство не желает смерти лидерам других стран, независимо от того, как они относятся к Украине – будь то президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо или премьер Венгрии Виктор Орбан.

Украина – не кровожадное государство. Военно-политическое руководство осознает, что удар беспилотником по объекту в центре Москвы, например, по танку на Красной площади, почти неизбежно нанесет вред гражданскому населению. Это именно то, чего, возможно, хотела бы Россия – спровоцировать нас играть по ее правилам.

Я убежден: ударов по Красной площади не будет. Зато существует несколько других возможных сценариев действий Украины. Я рассматриваю два основных, хотя, конечно, могут появиться и другие,

– отметил Иван Ступак.

Первый сценарий: испортить празднование на расстоянии. Не нанося удар непосредственно по Красной площади, можно создать ситуацию, когда в окрестных районах – например, в Балашихе, Ясенево или в других районах Московской области – раздается сигнал воздушной тревоги, работает ПВО, звучат взрывы. Это создает эмоциональное давление: звуки доносятся до центра Москвы, и праздник уже не будет таким торжественным.

Путин на публику скажет, что все хорошо. Но потом, в неформальных разговорах, ему придется отвечать на неудобные вопросы: "Володя, а что происходит? Как это возможно?". Это бьет по его имиджу.

Второй сценарий – более дерзкий и стратегический: Украина может намеренно создать условия, при которых Россия вынуждена будет стянуть к Москве как можно больше систем ПВО, РЭБ и других средств защиты. Это автоматически оголит другие стратегически важные регионы страны, которые станут более уязвимыми для ударов. В ближайшие дни это может быть использовано в нашу пользу.

Заметим, что на 9 мая в Москву приедут по меньшей мере 29 лидеров стран, среди них – Бразилия, Палестина, Египет, Венесуэла. Также будут делегации из Индии, Никарагуа, КНДР и ЮАР.