Україна може створити загрозу в околицях Москви або змусити Кремль посилити оборону столиці й завдати ударів по "оголених" регіонах. Деталями з 24 Каналом поділився колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Чому Україна не битиме по Червоній площі

На переконання колишнього співробітника СБУ, Україна не завдаватиме ударів по Червоній площі. Наша держава не бажає смерті лідерам інших країн, незалежно від того, як вони ставляться до України – чи то президент Сербії Александр Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Україна – не кровожерлива держава. Військово-політичне керівництво усвідомлює, що удар безпілотником по об'єкту в центрі Москви, наприклад, по танку на Червоній площі, майже неминуче завдасть шкоди цивільному населенню. Це саме те, чого, можливо, хотіла б Росія – спровокувати нас грати за її правилами.

Я переконаний: ударів по Червоній площі не буде. Натомість існує кілька інших можливих сценаріїв дій України. Я розглядаю два основні, хоча, звісно, можуть з'явитися й інші,

– зазначив Іван Ступак.

Перший сценарій: зіпсувати святкування на відстані. Не завдаючи удару безпосередньо по Червоній площі, можна створити ситуацію, коли в навколишніх районах – наприклад, у Балашисі, Ясеневому чи в інших районах Московської області – лунає сигнал повітряної тривоги, працює ППО, звучать вибухи. Це створює емоційний тиск: звуки доносяться до центру Москви, і свято вже не буде таким урочистим.

Путін на публіку скаже, що все добре. Але потім, у неформальних розмовах, йому доведеться відповідати на незручні запитання: "Володя, а що відбувається? Як це можливо?". Це б'є по його іміджу.

Другий сценарій – більш зухвалий і стратегічний: Україна може навмисно створити умови, за яких Росія змушена буде стягнути до Москви якомога більше систем ППО, РЕБ і інших засобів захисту. Це автоматично оголить інші стратегічно важливі регіони країни, які стануть вразливішими для ударів. Найближчими днями це може бути використано на нашу користь.

Зауважимо, що на 9 травня до Москви приїдуть щонайменше 29 лідерів країн, серед них – Бразилія, Палестина, Єгипет, Венесуела. Також будуть делегації з Індії, Нікарагуа, КНДР й ПАР.