Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, – BBC

Ряд западных стран разрешили Украине использовать переданное ими оружие для поражения целей на территории России. В то же время есть и определенные ограничения.

Издание отмечает, что до сих пор западные страны ограничивали использование своего оружия военными целями, расположенными на территории Украины, включая Крым и другие оккупированные территории. Это было связано с опасениями относительно эскалации конфликта.

Смотрите также Готовы отправить свои войска в Украину для тренировок, - премьер Литвы

Впрочем, российское наступление на северо-востоке Харьковской области изменило ситуацию и убедило в том, что для того, чтобы защитить себя, Украина должна быть способна уничтожать военные объекты и по ту сторону границы.

"Отличительной чертой взаимодействия было приспособление и корректировка по мере необходимости, чтобы соответствовать тому, что происходит на поле боя, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, и когда ей это нужно", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

А за несколько до этого заявления российский президент Владимир Путин пригрозил расширить "санитарные зоны", если западное оружие большой дальности будет использовано для ударов по российской территории. При этом взялся угрожать ударами заметив, что странам НАТО следует помнить, что они имеют "государства с небольшими территориями и плотным населением".

Какие нюансы

Отмечают, что ограничения оставляют Украине возможность сосредоточиться только на целях вблизи своей границы. Впрочем, это уже существенные изменения в политике союзников Киева.

Даже оружие с меньшей дальностью – до 70 километров, как отреактивные системы залпового огня HIMARS, могут существенно нарушить российские логистические операции и передвижения войск, что в конечном итоге замедлит любые наступательные планы,

– говорится в статье.

Представитель ОТУВ "Харьков" Юрий Повх отметил, что теперь Украина может наносить удары по местам, где враг сосредоточил свои войска, технику и склады снабжения, которые используются россиянами для атак.

В то же время отмена запрета на применение западного оружия вряд ли поможет защитить Украину от российских бомб, которые Россия регулярно использует для бомбардировок Харькова и других приграничных городов.

Единственным оружием, способным перехватывать эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, является американская система противовоздушной обороны Patriot. В то же время ставить систему вблизи Харькова – огромный риск.

Разрешение на атаки дальним оружием

Интересно, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине совместно созданные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), прямо не ограничили их использование. Поэтому, теперь Украина может бить по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.

"Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь. Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Истребители F-16, которые ожидаются до конца этого года, лучше оснащены для выполнения таких задач", – пишет издание.

Тем временем украинские войска пытаются разработать собственное оружие для поражения целей в тылу России. Некоторые из украинских беспилотников атаковали российские нефтебазы и военные объекты за сотни километров от границы.

Разрешение на удары по России