Украина обеспечит образование детям в Курской области при необходимости, – МОН

Украина не собирается перемещать детей с Курщины на свою территорию. Если будет такая необходимость, то образовательный процесс для школьников обеспечат на месте.

Если ВСУ будут на территории Курщины длительное время, то МОН в сентябре-октябре разработает план по обеспечению образования для детей Курщины. Об этом во время брифинга 22 августа заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Детей из Курской области в Украину вывозить не будут

Винницкий напомнил, что международное гуманитарное право не позволяет перемещение несовершеннолетних граждан через границу в условиях оккупации или военных действий.

Мы очень сильно осуждаем нашего врага, который перемещает детей украинских граждан на территорию Российской Федерации. Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о любом перемещении детей из Курской области на территорию Украины,

– отметил он.

Он добавил, что если ситуация будет продолжаться дальше так, как она развивается сейчас, то в конце сентября или в начале октября МОН придется составлять план того, как Украина будет обеспечивать образование на тех территориях несовершеннолетним детям.

Винницкий отметил, что в Минобразования также озвучивали идею присоединения сельскохозяйственного техникума в Судже к Сумскому национальному аграрному университету, однако никаких действий для этого пока не делалось.

Есть сельскохозяйственный техникум в Судже. И курсирует идея о том, чтобы присоединить его к Сумскому национальному аграрному университету. Такая идея озвучена была в министерстве до сих пор. Движений в эту сторону у нас пока нет,

– рассказал заместитель министра.