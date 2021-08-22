Украина может полагаться на полную солидарность –командующий НАТО поздравил с Днем Независимости
Источник:МИД
Накануне 30 годовщины Независимости Украины представитель НАТО Роберт Берк выразил свои поздравления. Он заверил, что Альянс поддерживает Украину.
Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк записал приветственный видеоролик для украинцев. По его словам, Украина является ценным партнером Альянса, который оказывает политическую и практическую поддержку украинскому оборонному сектору.
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"Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО", – подчеркнул Берк.
НАТО поддерживает Украину
По словам командующего, многие страны Альянса имеют двусторонние связи с Украиной, в частности США. С момента оккупации Крыма, НАТО объявило о присутствии в Черном море.
"Она включает больше тренировок и учений, больше визитов и расширенный обмен информацией", – пояснил Берк.
Украина и страны НАТО провели военные учения в Черном море / Фото ГПСУ
Одним из элементов совместных учений стало проведенное в июле 2021 года совместное мероприятие – учения "Си Бриз-2021". Участие в нем приняли военные Украины, США и еще 30 стран. В общем привлекли более 5000 военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.
НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность и важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности,
– добавил Берк.
Он отметил, что украинцы во всем мире хорошо знают цену свободы. Командующий НАТО выразил надежду на счастливое будущее Украины вместе с Альянсом.
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Текст публикации Министерства иностранных дел Украины
"Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравляет Украину с 30 годовщиной Независимости!" Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина – ценный партнер НАТО. НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность и важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности. В этот день желаем счастливой 30-й годовщины Независимости. Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной".