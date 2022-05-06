Украина может полностью прекратить переговоры с Россией: Зеленский назвал условия

Если снова станет известно о том, что Россия убивает пленных мирных жителей или пленных военных, переговоры с агрессорами прекратят.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью Королевскому институту международных отношений.

К теме Сначала вытеснить россиян, потом – вопрос Крыма, – Зеленский объяснил, что для него победа

Он отметил, что дипломатические переговоры не могут проходить, если россияне убивают пленных.

Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры,

– заявил Зеленский.

И это уже не первый раз Зеленский говорит о том, что переговоры с Россией могут остановиться. Ранее он заявил, что причиной остановки переговорного процесса с врагом может стать уничтожение защитников Мариуполя или же проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Дипломатические переговоры России и Украины: коротко о главном

Заметим, что переговорный процесс между Россией и Украиной приостановился после того, как после ухода российских войск с Киевщины разоблачились их преступления против мирного населения.

В настоящее время переговорный процесс идет только по открытию гуманитарных коридоров. Хотя россияне постоянно нарушают даже элементарные договоренности по прекращению огня в Мариуполе и гуманитарные коридоры.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что готов к встрече с Путиным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что чем быстрее Путин согласится на встречу с Зеленским, тем больше шансов закончить войну. Но Кремль никак не отважится на это решение.

Ранее Зеленский четко подчеркнул, что если Россия уничтожит "Азовсталь" и защитников Мариуполя или же организует псевдореферендум на временно оккупированных территориях, то Украина выйдет из переговорного процесса.

Турция очень надеется на то, что ей удастся организовать встречу Зеленского и Путина. В частности, на это надеется министр обороны страны.

Тем временем Дмитрий Кулеба заявил, что готов преодолеть отвращение и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но, по словам Кулебы, в стране-агрессоре еще не пришли к тому, чтобы найти решение за столом переговоров.

Анализ мирных переговоров в Стамбуле: смотрите видео