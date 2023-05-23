Аналог Storm Shadow, но есть интересный нюанс: какие преимущества ракет Taurus, которые может предоставить Германия

Оппозиционные силы в Германии выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Они имеют дальность более 500 километров и являются аналогом ракет Storm Shadow.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ракеты Storm Shadow уже подтвердили свою эффективность ударов по врагу.

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Украина может получить ракеты Taurus

Петр Черник отметил, что дальнобойные ракеты Taurus с дальностью более 500 километров являются аналогом Storm Shadow, но есть один нюанс. У них есть тубус, боевая часть весом 480 килограммов, который может запускаться с грузовика.

Военный эксперт считает, что это признак того, что авиационно-ракетная коалиция начинает набирать свои обороты. Однако этот путь не будет кратким.

Несмотря на то, что оружие действительно качественное, есть большие шансы его получить, до перелома в этой войне еще достаточно далеко. Нет ничего хуже, чем поставить себе на эмоциях планку, что, мол, все произойдет завтра,

– добавил он.

Черник о ракетах Taurus: смотрите видео

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