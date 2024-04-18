"Нужен четкий сигнал": Украина может получить еще 6 систем Patriot от партнеров НАТО, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у партнеров по НАТО нашли для Украины еще шесть систем противовоздушной обороны. Речь идет о системах Patriot.

Об этом он сообщил на пресс-конференции. На днях страна уже объявила, что "немедленно" передаст одну такую систему на фоне постоянных обстрелов России, передает корреспондентка 24 Канала.

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"Наш призыв к другим странам"

Канцлер Германии Олаф Шольц днем 18 апреля заявил, что Украина от партнеров по Североатлантическому альянсу может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot, кроме уже найденной Германией.

Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая вносит самый существенный вклад в это дело. Последняя третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться. Это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения,

– подчеркнул он.

По его словам, НАТО дало четкое понять, что системы, которые имеют страны Североатлантического альянса, могут быть предоставлены Украине, чтобы дать возможность нашему государству лучше защитить себя от многочисленных российских атак, количество которых в последнее время значительно увеличилось.

"Я хотел бы повторить этот призыв и углубить его еще раз. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них – наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести это мнение", – добавил немецкий канцлер.

Замороженные российские активы в пользу Украины

Также европейские лидеры обсудили использование прибыли, генерируемой российскими замороженными активами, в помощь Украине. Олаф Шольц отметил, что страны-члены ЕС согласились использовать их для закупки военной техники.

Мы решили, что мы хотим их использовать и что они должны использоваться в первую очередь для закупки оборонных средств и вооружений для Украины,

– сказал он.

Украина просила 6 Patriot

Премьер Эстонии Кая Каллас во время второго дня заседания Европейского Совета заявила, что Евросоюз не взял на себя никаких обязательств, поскольку дальнейшие решения зависят от тех стран, у которых есть системы ПВО.

Впрочем, с ними провели отдельные переговоры. Также лидер Эстонии подчеркнула, что ситуация на поле боя остается тревожной и партнеры должны отправлять Украине все, что Киев просит передать – боеприпасы и системы ПВО.