Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard

Весь мир продолжает помогать Украине противостоять российской агрессии. Накануне стало известно, что нам могут передать танки Leopard сразу две страны – Польша и Финляндия.

Заметим, что Польша – одно из тех государств, которое с самого начала оказывало давление на других международных партнеров. В ней четко понимали, что если не предоставлять Украине необходимое оружие, то Россия пойдет и на Европу со своими имперскими амбициями.

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Украина может получить больше танков

К примеру, в Финляндии рассматривают передачу нашему государству немецких Leopard 2. Об этом заявил глава Комитета по обороне Антти Хаккянен. В то же время, он назвал важное условие: нужно, чтобы это делали и другие государства Европы.

Если Европа начнет давать танки Украине шире дюйма, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией,

– подчеркнул он.

Leopard мы можем получить и от Польши. В этом случае следует понимать, что чем быстрее государству передадут резервные танки, заказанные в США и Южной Корее, тем быстрее немецкие танки от соседей будут помогать ВСУ.

Следует помнить, что в начале войны Польша передала Украине более 240 модернизированных танков советских времен. И она охотно передаст нашему государству Leopard, которые значительно лучше бронированы, чем машины, предложенные Францией, Германией и США.

Добавим, что в настоящее время в Польше более 240 танков Leopard. Этого достаточно для двух танковых бригад. Но все эти машины страна готова отдать, получив свой заказ от американцев и корейцев.

Вопрос не в том, если, а в том, когда. Это именно то, за что Польша выступала много месяцев,

– подчеркнул Славомир Дебски.

По его словам, за это время Польша сделала немало на дипломатическом уровне, чтобы передача танков не была чем-либо эфемерным. И теперь мы все чаще слышим, что Украина будет получать их от западных партнеров. В этом случае тоже можно сказать, что наконец лед тронулся.

Есть немаловажный момент, который мы обязаны напомнить. Украина теоретически могла бы получить Abrams от США, но есть ряд "но". Прежде всего, речь идет о высокой стоимости и сложности обслуживания этих танков. Кроме того, они банально не подходят под наши климатические условия. Они чрезвычайно тяжелые, поэтому высока вероятность, что будут просто вязнуть в болоте на поле боя. Так что считаем, что очень хорошо, что партнеры ищут альтернативу и предоставляют ее. Любое оружие, полученное Украиной, приближает наше государство к победе.

Напомним, что США выделила очередной мощный пакет военной помощи в Украине. Его общая сумма составляет более 3,75 миллиарда долларов.