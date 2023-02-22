Захват аэропорта в Кишиневе и новый фронт: может ли Украина защитить Молдову от России

Президент Молдовы Майя Санду публично объявила о разоблачении планов государственного переворота, который готовила Россия. Премьер же предупреждает о сценариях вторжения России в Молдову. Как действовать Украине и можем ли мы помочь Кишиневу?

Новоизбранный премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдавским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове. 24 Канал проанализировал, какие сценарии возможны и может ли Украина реально помочь Кишиневу.

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Российская угроза реальна: какие сценарии

Майя Санду подчеркнула, что получила информацию о планах мятежа от президента Украины Владимира Зеленского. Сам Зеленский говорил об этом еще 9 февраля в Брюсселе на саммите ЕС (Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на членство в организации). Позже хищные намерения Москвы подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Германии, где в рамках Мюнхенской конференции безопасности встретился с Майей Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что

. Он заверил, что Украина готова будет помочь властям Молдовы в кризисной ситуации, если такой запрос поступит.



Откуда Россия может атаковать Молдову / скриншот

Было и есть несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе те, которые упомянул президент Зеленский. Но наши институты готовы к таким вызовам: осенью мы пережили достаточно нестабильный период, у нас есть солидный опыт, и мы готовы к разным сценариям, направленным на безопасность Республики Молдова,

– сказал Речан.

Речан отметил, что Молдова усилила свои возможности и готова к разным сценариям.

"Наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, включая левый берег. В то же время Молдова выступает за мирное разрешение приднестровского конфликта. Сценариев много, упомянут только один из сценариев, и они появились не сейчас. Эти сценарии разработаны с того момента, как Россия начала войну", – заявил премьер-министр Молдовы.



Глава правительства Молдовы Дорин Речан / скриншот с видео

Как Россия дестабилизирует Молдову

Россия действительно расшатывает ситуацию в Молдове руками своих агентов влияния и прокси. Лицами этих процессов являются пророссийские олигархи Влад Плахотнюк и Илон Шор.

Шор известен двумя эпизодами –он муж российской певицы Жасмин и тот, кто украл около миллиарда долларов и вывел эти деньги из молдавских банков, ныне объявленный в международный розыск, от которого скрывается в Израиле, который афериста не выдает. Их работа проходит в двух плоскостях –публичной и теневой.Илон Шор / фото partidulsor.md

Верхушкой айсберга являются якобы массовые народные протесты, на самом же деле это в основном собрание маргиналов, цель которых – создание "картинки" для российских СМИ.

Непубличная часть – это коррупция и предательство, ныне в Молдове стараниями и деньгами Москвы и ее агентов практически парализована судебная ветвь власти и разрушен силовой блок – власти Молдовы не могут положиться ни на спецслужбы, ни на армию.

это коррупция и предательство, ныне в Молдове стараниями и деньгами Москвы и ее агентов практически парализована судебная ветвь власти и разрушен силовой блок – власти Молдовы не могут положиться ни на спецслужбы, ни на армию. Также значительно влияние Приднестровья – этот российский анклав на территории Молдовы с начала 1990-х не контролируется Кишиневом и является постоянным источником нестабильности.

Самым же главным фактором является даже не пятая колонна, а полная зависимость Молдовы от российского газа. Небольшая страна, население которой составляет чуть более 2,6 миллиона человек, фактически сейчас не имеет других альтернатив, кроме того, что дает "Газпром", поэтому экономика Молдовы, а следовательно и политика, постоянно находятся под огромным давлением.

Власти Молдовы сознательно многие десятилетия ничего не делали и загнали себя в ловушку. Именно поэтому страна мечтает о повторении успеха соседней Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, но вынуждена топтаться по кругу зависимости от России и постоянно подчеркивать свою "нейтральность". Эту проблему нужно решать раньше, сейчас она потребует значительно больших усилий, впрочем, другого выхода для Молдовы не существует.

Московская дипломатия

Россия никогда своих намерений относительно Молдовы не скрывала. Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину – в апреле 2022 года российские военные об этом говорили открыто.

Контроль над Югом Украины – это еще один выход к Приднестровью, где также говорят о фактах притеснения русскоязычного населения. Ввиду этого мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великой Отечественной войне, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию,

– заместитель командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ генерал Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области 22 апреля 2022 года раскрывает планы россиян.

Этим мечтам помешали ВСУ. Россияне были остановлены под Николаевом и впоследствии были вынуждены бежать из Херсона и отступать на левый берег Днепра. Оккупанты не решились задействовать морской десант в Одесской области, а впоследствии были выбиты из стратегического важного острова Змеиный. Не помогли даже синхронные с заявлением российского генерала "теракты" в оккупированном Приднестровье, когда неизвестные стреляли из РПГ по местному "МГБ" в Тирасполе, а затем "кто-то" атаковал радиовышки под Бендерами и сбрасывал снаряды "натовского" образца на местный аэродром.

Впрочем, Россия от планов не отказалась – она использует суверенное воздушное пространство Молдовы для ракетных обстрелов Украины, запускает свои дроны и разведывательные зонды. Пока известно о 4 сбитых ракетах в небе над Молдовой, также из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в Молдове начались отключения света и перебои с подачей электроэнергии.

Это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную антиРоссию,

– Лавров в эфире канала "Россия 24" угрожает независимому государству.

2 февраля 2023 года министр иностранных дел России Лавров прямо обвинил Молдову во враждебных действиях по отношению к его стране за попытку вырваться из объятий Москвы и российской "зоны влияния". Отметим, что именно это, согласно официальной риторике Кремля, спровоцировало вторжение россиян в Украину и привело к страшным жертвам и разрушениям. Похоже, что-то подобное готовит Россия и для Молдовы сейчас, проблема в том, что они не имеют общей границы с Молдовой, поэтому ограничены в средствах и открытое вторжение заменяют на попытку государственного переворота.

Активная фаза

Заявление Санду о попытке пророссийского переворота прозвучало в преддверии массовых акций. На этот раз "оппозиционеры", в отличие от предыдущих попыток, действительно завезли в Кишинев тысячи людей, которые на полтора часа оккупировали весь центр столицы Молдовы.

На этот раз у протестующих появился свой организованный "силовой блок" – "Народный щит" (Scutul Populurui), до этого они в основном использовали "титушек". Участники этой антиправительственной организации –бывшие силовики.

Пророссийские протесты в Кишиневе 19 февраля 2023 года: смотрите видео

То же, напомним, было в 2014 году в Украине, когда в Крым, Донецк, Харьков, Одессу, Луганск и другие города свозили "шапито" из России и Приднестровья, участники которого вместе с местными маргиналами должны были создавать иллюзию массовой поддержки "русской весны". На первом этапе они отвечали за картинку для пропагандистов, позже перешли к агрессивным действиям. В настоящее время Молдова, похоже, готовится перейти от первого этапа ко второму.

В настоящее время пророссийские протесты координируют бывший глава контрразведки Молдовы полковник Службы информации и безопасности Ион Маху и бывший начальник Генштаба Молдовы Николае Донцу. Не обошлось без иностранцев. Молдова до сих пор не прекратила воздушное сообщение с Россией, а потому не может полностью остановить поток подозрительных лиц, которые могут стать новыми "гиркиными" или "моторолами" уже в Молдове.

Нельзя сказать, что молдавские спецслужбы совсем ничего не делают, например, они начали запрещать въезд в страну российским агентам из Черногории и Сербии (спортсменам и футбольным фанатам), впрочем, нахваливать их за такую запоздалую реакцию также не стоит.

Украинская помощь

В 2016 году Россия пыталась совершить государственный переворот в Черногории и свергнуть правительство Мило Джукановича, но попытка потерпела неудачу и мятеж был разгромлен, тогда были арестованы его активные участники – черногорцы, сербы и россияне. Впоследствии Россия пыталась "шатать" ситуацию в Косово, а сербские боевики воевали за россиян в составе террористических отрядов в Украине.

Ситуация в Молдове сейчас действительно сложная. Это отлично понимают и в Украине. 19 февраля президент Украины заявил, что ВСУ готовы помочь и защитить государство Молдовы. Речь идет прежде всего о Приднестровье. В настоящее время там находится около 1 500 российских воинов – так называемых "миротворцев", а на самом деле окупантов.

Важно НАТО утвердило пакет помощи для укрепления обороноспособности Молдовы

Кроме того, у местных сепаратистов есть несколько тысяч собственных воинов. Они плохо вооружены и не имеют тяжелой техники, однако это все равно лучше, чем армия Молдовы. В противостоянии с ней сепаратисты будут иметь преимущество и, вероятно, смогут нанести правительственным войскам поражение в ходе скоротечной операции-рейда – таковы печальные реалии.

Ситуация сложная, и ее не исправить поставками оружия НАТО, о котором просит Молдова, ведь сначала нужно иметь тех, кто сможет им пользоваться, а не отдать в руки врага, как было в Афганистане в 2021 году.



Вооруженные силы Молдовы получили от Германии партию из 19 БТР Piranha IIIH / фото минобороны Молдовы

Именно поэтому заявление президента Зеленского прозвучало своевременно. Для ВСУ не будет проблемой разгромить российских прокси и миротворцев. Россия никак этому не поможет.

Им не помогут даже огромные армейские склады в Колбасне (на самом большом в Восточной Европе складе хранятся миллионы очень опасных снарядов, возможно, еще времен Первой мировой).

Проблемой является только отсутствие политической воли у Кишинева, ведь без официального разрешения Молдовы украинские войска не имеют права осуществлять операции на ее территории, даже если она уже более 30 лет ее не контролирует.

Склады в Колбасне – что это такое: смотрите видео

Президент Санда много раз подчеркивала, что Молдова стремится сохранить свой нейтралитет. Для этого были причины – Молдова слаба, это не успешная нейтральная Австрия, которая находится в центре Европы и может позволить себе заигрывать с Россией без критических последствий. В малоимущей Молдове политики вынуждены ходить по очень тонкому льду и нужно осознавать все риски.

Новый ветер

Последние заявления нового главы правительства Молдовы Дорина Речана обнадеживают и дают шанс стране на нормальную жизнь. Бывший министр внутренних дел получил новую должность уже после заявления Сандыу о попытке государственного переворота. Он уже и сам сделал громкие заявления о необходимости демилитаризации Приднестровья.

​​ Мы должны добиться одной фундаментальной вещи – демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, находящихся там, но на первом месте – демилитаризация… Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было очень тяжело напасть на нас,

– Дорин Речан в интервью каналу TV8 дает понять, что понимает российскую угрозу и знает, как все делать правильно.

Заявление премьер-министра Молдовы может свидетельствовать, что власти страны наконец-то осознали, в какой ситуации находятся, а "нейтральность" – путь никуда. Возможно, уже в скором времени с помощью Украины Молдове удастся сбросить российское иго и избавиться от раковой опухоли по имени Приднестровье.

Мы объявили себя нейтральными, но если кто-то попытается напасть на нас, что мы будем делать, брать сумки и бежать? Безответственно игнорировать опасность и вводить общество в заблуждение, что этих опасностей не существует,

– добавляет Речан.

Какой план действий

Российские войска находятся на территории Молдовы в соответствии с соглашением 1992 года и имеют статус "миротворцев", хотя на самом деле выполняют полицейскую операцию по поддержанию марионеточного режима своих прокси – так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

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Согласно Стамбульскому соглашению 1999 года, Москва обязалась вывести войска из Молдовы, но этого не сделала. Частично было вывезено оружие (кстати, через территорию Украины, возможно, часть его Россия использовала против нас).В 2017 году парламент Молдовы потребовал вывести российские войска из Приднестровья, и позже молдавские политики в той или иной форме напоминали России о ее обещании, но тщетно. В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова ", Россия ее тоже проигнорировала.

Все это говорит о том, что Молдова имеет полное право денонсировать соглашения с Россией и обратиться за помощью в этом процессе к своим соседям. Это поможет не только "откалибровать обороноспособность" страны, но и улучшить ее шансы на евроинтеграцию и, наконец, на нормальную жизнь. О возможности помощи уже заявили Украина и ЕС в лице главного дипломата – г-на Борреля.