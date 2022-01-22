Украина может пригласить военных Британии, если будут активные действия России, – Пристайко

В случае начала активных боевых действий с Россией, Украина может пригласить военных Великобритании. Такую позицию высказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам Вадима Пристайко, Россия сейчас создает угрозу войны для давления на Европу. Об этом посол Украины в Великобритании заявил в интервью.

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Сейчас мы в состоянии неопределенности

Вадим Пристайко заявил, что численность российских войск больше, чем украинских. Поэтому в случае начала активных боевых действий Украине придется приглашать иностранных солдат. В частности из Великобритании.

Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории,

– Пристайко.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Украина сейчас находится в состоянии неопределенности. Причиной тому является то, что Россия сейчас создает "туман войны". Пристайко отметил, что в данный момент перед Украиной и партнерами стоит задача – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не позволить начаться активной фазе войны.

Великобритания и угроза российского вторжения

18 января из Лондона в Киев прибыла партия оружия. Это вызвало настоящую истерику у Кремля.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что помощь Украине могут увеличить в случае наступления России.

Из-за угрозы российского вторжения в Украину Великобритания отправила 30 своих армейцев. Они научат военных ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.

Кроме того, на фоне угрозы вторжения Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной.

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