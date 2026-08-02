Пусть готовятся: к каким ударам по России перейдет Украина уже осенью

Россия продолжает терять нефтеперерабатывающие мощности из-за украинских ударов, а в Подмосковье местные власти уже начали информировать жителей о расположении бомбоубежищ. В то же время в России все чаще говорят о проблемах с восстановлением поврежденных объектов топливной инфраструктуры.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре. Он также предположил, по каким объектам в России могут начать наносить удары уже осенью.

Россия не успевает восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы

Сообщения о якобы паузах в атаках по российским НПЗ не означают, что атаки прекратились. Украина систематически отслеживает, как россияне восстанавливают поврежденные предприятия, и после завершения ремонтов снова наносит удары.

Когда говорят, что какие-то паузы, это означает, что все работает. Ждут, пока они восстанавливаются. Затем туда наносятся удары, чтобы отбить эти глупые мысли,

– сказал Загородний.

Такой подход, как он пояснил, уже применяли к одному из нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае. Пока предприятие ремонтировали, его не атаковали. Только что работы завершились, туда снова прилетело, поэтому владельцы понесли многомиллиардные убытки.

После таких ударов российские компании все меньше заинтересованы вкладывать средства в восстановление нефтеперерабатывающих заводов. Даже если ремонты и будут проводиться, то лишь частично, а это означает, что предприятия не смогут вернуться к полноценной работе и производить весь необходимый объем топлива.

Ремонтировать эти нефтеперерабатывающие заводы нет никакого смысла. Они все равно будут уничтожены,

– подчеркнул политтехнолог.

Из-за этого Россия постепенно будет терять не только сами производственные мощности, но и желание инвестировать в их восстановление, ведь каждый новый ремонт может закончиться очередным ударом.

Бомбоубежища не спасут Москву от новых ударов

Россия продолжает терять объекты топливной инфраструктуры. Помимо нефтеперерабатывающих заводов, под ударами находятся и нефтеперекачивающие станции. На этом, как считает Загородний, Украина не остановится.

Москва, конечно, будет готовиться, только им это не поможет. Я думаю, что к осени Украина начнет бомбардировать газораспределительные станции,

– сказал политтехнолог.

Это создаст проблемы не только с поставками газа, но и с электроэнергией, ведь значительная часть российских электростанций работает именно на газе. Если большой город останется без света, тепла, топлива и нормальной логистики, бомбоубежища не смогут уберечь людей от последствий таких ударов.

Можешь сидеть в бомбоубежище, но если нет электричества, тепла и невозможно подвезти продукты, то оно тебе не поможет,

– подчеркнул Загородний.

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