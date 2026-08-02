Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Україна не припиняє удари по російській енергетичній інфраструктурі. Він також припустив, яких об'єктів Росії можуть почати завдавати ударів уже восени.

Росія не встигає відновлювати нафтопереробні заводи

Повідомлення про нібито паузи в ударах по російських НПЗ не означають, що атаки припинилися. Україна системно відстежує, як росіяни відновлюють пошкоджені підприємства, і після завершення ремонтів знову завдає ударів.

Коли говорять, що якісь паузи, це означає, що воно працює. Чекають, поки вони відновлюються. Потім туди йдуть удари, щоб відбити ці дурні думки,

– сказав Загородній.

Такий підхід, як він пояснив, уже застосовували до одного з нафтопереробних заводів у Краснодарському краї. Поки підприємство ремонтували, його не атакували. Щойно роботи завершилися, туди знову прилетіло, через що власники зазнали багатомільярдних збитків.

Після таких ударів російські компанії дедалі менше зацікавлені вкладати кошти у відновлення нафтопереробних заводів. Навіть якщо ремонти проводитимуть, то лише частково, а це означає, що підприємства не зможуть повернутися до повноцінної роботи та виробляти весь необхідний обсяг пального.

Ремонтувати ці нафтопереробні заводи немає ніякого сенсу. Вони все одно будуть знищені,

– наголосив політтехнолог.

Через це Росія поступово втрачатиме не лише самі виробничі потужності, а й бажання інвестувати у їхнє відновлення, адже кожен новий ремонт може завершитися черговим ударом.

Бомбосховища не врятують Москву від нових ударів

Росія продовжує втрачати об'єкти паливної інфраструктури. Окрім нафтопереробних заводів, під ударами перебувають і нафтоперекачувальні станції. На цьому, як вважає Загородній, Україна не зупиниться.

Москва, звичайно, буде готуватися, тільки їм це не допоможе. Я думаю, що Україна під осінь почне бомбардувати газорозподільчі станції,

– сказав політтехнолог.

Це створить проблеми не лише з постачанням газу, а й з електроенергією, адже значна частина російських електростанцій працює саме на газі. Якщо велике місто залишиться без світла, тепла, пального та нормальної логістики, сховища не зможуть убезпечити людей від наслідків таких ударів.

Можеш сидіти в бомбосховищі, але якщо немає електрики, тепла та не можливо підвезти продукти, то воно тобі не допоможе,

– наголосив Загородній.

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