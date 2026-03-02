Имеет ключевое преимущество: как Украина может помочь США и ЕС в борьбе с Ираном

Украина должна поддержать обращение премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сбиванию иранских дронов, поскольку это ослабит Иран как союзника России, ускорит завершение конфликта на Ближнем Востоке и продемонстрирует стратегическую ценность.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что чем глубже Украина интегрируется в мировую архитектуру безопасности через горизонтальные связи и взаимодействие, тем выгоднее становится ее позиция.

Смотрите также: Заблокированы в странах Ближнего Востока: готовится ли эвакуация украинских граждан

Почему Украине выгодно поддерживать партнеров в борьбе против Ирана?

Главная ценность Украины – не массовое производство дронов, которое само по себе не является технологическим прорывом, а боевой опыт их применения.

В отличие от американских баз, куда влетал единичный "Шахед" прямо в РЛС, или недавних потерь трех F-15 из-за Friendly Fire, украинцы знают, как выстраивать систему коммуникации, распределять эшелоны, полномочия и ответственность на каждом участке,

– сказал Пехньо.

Боевой опыт, добытый ценой крови, стоит использовать как аргумент в переговорах с партнерами – не как предмет торга, но как основание для более глубокой интеграции Украины в мировую архитектуру безопасности.

"Чем глубже Украина интегрируется в мировую архитектуру безопасности, тем больше эта архитектура зависит от нее – и наоборот. Больше горизонтальных связей и взаимодействий означает больше выгоды для Украины. При этом я не поддерживаю тезис президента о том, что мы заслужили членство в ЕС больше других – моральные аргументы здесь не работают. Надо говорить исключительно языком практической пользы", – сказал Пехньо.

Важно! Украина готова помогать странам Ближнего Востока в уничтожении иранских беспилотников, если арабские лидеры достигнут договоренностей с президентом Путиным о прекращении огня. Об этом заявил президент Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg.

Как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине?