Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що чим глибше Україна інтегрується у світову безпекову архітектуру через горизонтальні зв'язки та взаємодію, тим вигіднішою стає її позиція.

Чому Україні вигідно підтримувати партнерів у боротьбі проти Ірану?

Головна цінність України – не масове виробництво дронів, яке саме по собі не є технологічним проривом, а бойовий досвід їх застосування.

На відміну від американських баз, куди влітав одиничний "Шахед" прямо в РЛС, або нещодавніх втрат трьох F-15 через Friendly Fire, українці знають, як вибудовувати систему комунікації, розподіляти ешелони, повноваження та відповідальність на кожній ділянці,

– сказав Пехньо.

Бойовий досвід, здобутий ціною крові, варто використовувати як аргумент у переговорах з партнерами – не як предмет торгу, але як підставу для глибшої інтеграції України у світову безпекову архітектуру.

"Чим глибше Україна інтегрується у світову безпекову архітектуру, тим більше ця архітектура залежить від неї – і навпаки. Більше горизонтальних зв'язків і взаємодій означає більше вигоди для України. При цьому я не підтримую тезу президента про те, що ми заслужили членство в ЄС більше за інших – моральні аргументи тут не працюють. Треба говорити виключно мовою практичної користі", – сказав Пехньо.

Україна готова допомагати країнам Близького Сходу у знищенні іранських безпілотників, якщо арабські лідери досягнуть домовленостей із президентом Путіним щодо припинення вогню. Про це заявив президент Зеленський у телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg.

Як ситуація на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні?