Найдено противодействие реактивным дронам: как Украина изменила систему ПВО и что ВСУ задумали в Крыму

Военный эксперт Роман Свитан в беседе с Игорем Гавращаком проанализировал кардинальное изменение подходов к защите украинского неба. Благодаря серийному производству при поддержке Германии эта многоуровневая сеть позволит эффективно и экономно уничтожать вражеские цели еще на подлете.

Россия пытается перегрузить украинскую ПВО массированными атаками дронов, однако Украина ищет способ изменить правила этой борьбы. Новый подход предусматривает не только дешевые средства перехвата, но и удары по российской логистике, в частности в оккупированном Крыму.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью 24 Канал рассказал, как может работать новая трехуровневая система ПВО и почему уничтожение энергетической инфраструктуры в Крыму и на оккупированных территориях оказывает непосредственное влияние на российскую военную логистику.

Трехуровневая архитектура перехвата

Новая концепция защиты неба основана на трех основных инструментах, каждый из которых отвечает за свой радиус действия и тип целей. Самый первый и самый дешевый рубеж – это пулеметные турели, оснащенные системами искусственного интеллекта. Они способны автоматически захватывать, сопровождать цель и вести заградительный огонь на дистанции от одного до полутора километров. Искусственный интеллект берет на себя сложные расчеты траектории, что минимизирует человеческий фактор и значительно повышает точность поражения.

Дистанционно управляемая турель "ТГП" / devDroid.tech

Второй уровень – это дроны-перехватчики. Они являются экономически выгодным средством для уничтожения малоскоростных целей на средних дистанциях.

Однако главной инновацией становится третий уровень – разработка и серийное производство дешевых зенитных ракет малой дальности. Стоимость такой ракеты составит несколько тысяч долларов, что делает ее использование абсолютно рентабельным против любого российского дрона, включая реактивные модификации беспилотников.

Ключевая идея новой стратегии заключается в отказе от стационарных постов в пользу высокомобильных огневых групп нового поколения.

Пусковые установки для новых недорогих ракет планируется размещать на базе обычных грузовых автомобилей. Эти мобильные платформы будут работать в единой информационной сети с пулеметными турелями, используя общие системы наведения и радиолокационного сопровождения.

Такя синергия позволит расширить радиус действия мобильной группы с полутора километров до десяти–двенадцати километров по дальности и до семи–девяти километров по высоте.

Развертывание сети таких установок вдоль линии боевого столкновения создаст сплошной барьер – фронтальную систему ПВО, которая физически не позволит российским беспилотникам переваливать через линию фронта и проникать в тыловые районы Украины.

Переход к фронтальной системе ПВО на базе мобильных платформ и недорогих ракет решает сразу несколько стратегических задач.

Во-первых, это снимает нагрузку с дорогостоящих западных комплексов, сохраняя их ракеты для перехвата баллистических угроз.

Во-вторых, это обеспечивает безопасность украинских городов, поскольку перехват вражеских дронов будет происходить далеко за их пределами. Запуск серийного производства этих систем в ближайшие месяцы станет переломным моментом в воздушной войне, окончательно нивелировав ставку противника на массированный террор с помощью беспилотников.

Как работает обновленная система ПВО: смотреть видео

Немецкая поддержка и модернизация имеющегося арсенала

Реализация такого масштабного проекта требует мощных производственных мощностей. Привлечение немецких партнеров к серийному производству недорогих зенитных ракет гарантирует необходимые объемы поставок. Немецкая промышленность способна обеспечить массовый выпуск этих средств поражения, что позволит быстро снабдить фронт необходимым количеством боеприпасов.

Параллельно с разработкой новых систем украинская авиация успешно адаптирует имеющийся арсенал. Показательным примером является использование старых, но надежных ракет класса "воздух-воздух" Р-60 с тепловыми головками самонаведения на истребителях МиГ-29.

Эти ракеты, головки к которым в свое время разрабатывались именно украинскими специалистами, проходят модернизацию с переходом с аналогового сигнала на цифровой.

Хотя Р-60 может оказаться недостаточно маневренной для современного воздушного боя с истребителями, она идеально подходит для уничтожения прямолинейных целей, какими являются реактивные дроны-камикадзе. Наличие тысяч таких ракет на складах дает украинской авиации мощный и дешевый инструмент для очистки неба.

Асимметричный ответ: удары по российской логистике

Помимо создания защитного экрана, украинская стратегия предусматривает системное уничтожение ресурсного потенциала врага. Силы беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, методично выжигая энергетическую инфраструктуру на временно оккупированных территориях.

Уничтожение десятков энергообъектов в Крыму, Донецкой и Запорожской областях преследует четкую военную цель – парализовать железнодорожную логистику оккупантов. Остановка электропоездов вынуждает россиян переходить на тепловозы, которые становятся следующими целями наряду с запасами дизельного топлива.

Особую актуальность эти удары приобретают на фоне осеннего обострения на фронте, когда российские войска пытаются активизировать движение бронетехники. Огневой контроль над трассами уже заставил оккупантов ограничивать передвижение военных колонн.

Следующим логичным шагом является расширение масштабов этих ударов на территорию самой России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре. Это не только подрывает способность Москвы финансировать войну, но и действует как превентивная мера против массированных ракетных атак.