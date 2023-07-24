Украина может стать крупнейшим производителем оружия в Европе: какие достижения в Минстратегпром

Украина работает над расширением промышленных комплексов вооружения, чтобы постепенно наращивать производственные мощности сектора. Ведь у нашего государства есть амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе.

Более того, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже может говорить о первых успехах. Об этом в интервью заявил глава министерства Александр Камышин.

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Наибольший акцент – на производстве ракет

Он отметил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины строит мощь нашего государства как производителя оружия. При этом самый большой акцент делается на производстве ракет.

Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе,

– заявил министр Александр Камышин.

Отметим, что Камышин в интервью не назвал конкретные цифры относительно производственных мощностей украинского ВПК по состоянию на июль 2023 года. Однако он подчеркнул, что они вдвое выросли за последний месяц. А также отметил, что за помощь и все соглашения, заключенные в ее рамках, Украина благодарна иностранным партнерам.

Платформа, позволяющая наращивать мощности ВПК

Министр по стратегическим отраслям промышленности отметил, что сегодня возглавляемое им министерство является одним из соучредителей проекта "Brave 1". Это проект, способствующий сотрудничеству между всеми участниками оборонно-промышленного комплекса, а его команда оказывает информационную, организационную и финансовую поддержку проектам в сфере оборонных технологий.

Проект является важной платформой для наших военных, поскольку позволит производителям пройти путь от идеи до контракта с Министерством обороны Украины. Это даст нашей армии доступ к новейшему вооружению и технологиям. И это даст нам новые возможности на поле боя,

– сказал Александр Камышин.

Участие в проекте "Brave 1" может принять любой инженер, подав соответствующую заявку. Более того, он ориентирован и на иностранных инвесторов. И если они решат производить свой продукт в Украине во время войны, то смогут протестовать его на поле боя. Это же, в свою очередь, позволит им его оперативно модернизировать.

"Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", – сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.