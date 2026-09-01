Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, каким должен быть ответ Запада на давление со стороны России и почему следует пересмотреть нынешнюю систему союзов. Он обозначил роль, которую Украина может играть в обеспечении безопасности всей Европы.

Россия будет пытаться проверить НАТО

Россия и в дальнейшем может прощупывать готовность НАТО реагировать на угрозы, но не обязательно посредством полномасштабного вторжения. Речь идет о гибридных операциях, диверсионных группах и возможных атаках с использованием дронов, прежде всего против стран Северной Европы, если Запад будет и дальше медлить с укреплением Украины.

Угрозы Великобритании Подоляк оценивает иначе. Москва годами использует запугивание как инструмент давления, рассказывая о готовности уничтожать европейские города или применять самое опасное оружие.

Что касается Великобритании – это классический российский блеф. Миф, который они всегда продавали: мы вторгнемся, мы убьем, мы задействуем "Посейдон" и так далее. И достаточно долго это срабатывало,

– сказал Подоляк.

Подобное давление в свое время влияло и на политику Германии и Франции, однако сейчас Европа постепенно отходит от этой модели поведения. Сдержать дальнейшие российские провокации можно не только подготовкой к возможному вторжению, но и укреплением государства, которое уже воюет с Россией.

Единственная страна, которая сегодня может достаточно жестко сдерживать Россию, – это Украина. Для этого ее нужно снабдить оборонительным и наступательным оружием,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

От возможностей Украины в значительной степени будет зависеть и безопасность Европы с восточного направления. Для этого нужны дальнейшие поставки оружия и развитие украинского оборонного потенциала, а следующим шагом должен стать пересмотр самой модели союзов в сфере безопасности в Европе.

Украина должна быть в центре новой системы безопасности

Нынешнюю модель безопасности в Европе Подоляк считает недостаточной для войны, которая уже идет на континенте. НАТО остается в стороне от ее эпицентра и в основном обсуждает модели реагирования, тогда как опыт реального сдерживания России сейчас есть у Украины.

Возможно, нужны новые альянсы, в центре которых будет единственное на сегодняшний день государство, способное в любом случае сдерживать Россию, – Украина,

– сказал советник Офиса Президента.

Продолжение войны он связывает не только со стремлением Кремля захватить территории. Россия боится Украины с большой боеспособной армией, конкурентоспособной оборонной промышленностью и опытом современной войны. Речь идет и о способности более эффективно закрывать небо, и о разработке средств, способных поражать важную российскую инфраструктуру вдали от фронта.

Россия крайне боится, что Украина будет иметь максимально эффективную армию, конкурентоспособную военную отрасль и абсолютную экспертизу в современных войнах. Она хочет выйти из этой войны так, чтобы Украина осталась хотя бы такой, какой была до полномасштабного вторжения,

– пояснил Подоляк.

Москва стремится ослабить украинскую армию, оборонное производство и поддержку европейских государств, которые за годы войны уже фактически сформировали тесный союз в сфере безопасности. Сохранить и укрепить его можно за счет инвестиций в украинский ОПК, совместного военного производства, закупок и поставок оружия, а также перестройки самой системы союзов в Европе.

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