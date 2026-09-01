Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, якою має бути відповідь Заходу на російський тиск і чому нинішню систему союзів варто переглянути. Він окреслив роль, яку Україна може відігравати у безпеці всієї Європи.

Росія намагатиметься перевіряти НАТО

Росія й надалі може прощупувати готовність НАТО реагувати на загрози, але не обов'язково через повномасштабне вторгнення. Йдеться про гібридні операції, диверсійні групи та можливі атаки дронами, передусім проти країн Північної Європи, якщо Захід і далі зволікатиме з посиленням України.

Погрози Великій Британії Подоляк оцінює інакше. Москва роками використовує залякування як інструмент тиску, розповідаючи про готовність знищувати європейські міста чи застосовувати найнебезпечнішу зброю.

Що стосується Британії – це класичний російський блеф. Міф, який вони завжди продавали: ми зайдемо, ми вб'ємо, ми використаємо "Посейдон" і так далі. І достатньо довго це працювало,

– сказав Подоляк.

Подібний тиск свого часу впливав і на політику Німеччини та Франції, однак зараз Європа поступово відходить від цієї моделі поведінки. Стримати подальші російські провокації можна не лише підготовкою до можливого вторгнення, а й посиленням держави, яка вже воює з Росією.

Єдина країна, яка сьогодні може достатньо жорстко стримувати Росію, – це Україна. Для цього її потрібно наситити оборонною і наступальною зброєю,

– наголосив радник Офісу Президента.

Від спроможностей України значною мірою залежатиме й безпека Європи зі східного напрямку. Для цього потрібні подальші поставки зброї та розвиток українського оборонного потенціалу, а наступним кроком має стати перегляд самої моделі безпекових союзів у Європі.

Україна має бути в центрі нової безпекової системи

Нинішню модель безпеки в Європі Подоляк вважає недостатньою для війни, яка вже триває на континенті. НАТО залишається осторонь її епіцентру й переважно обговорює моделі реагування, тоді як досвід реального стримування Росії зараз має Україна.

Можливо, потрібні нові альянси, в центрі яких буде єдина на сьогодні держава, здатна в будь-якому випадку стримувати Росію, – Україна,

– сказав радник Офісу Президента.

Продовження війни він пов'язує не лише з прагненням Кремля захопити території. Росія боїться України з великою боєздатною армією, конкурентною оборонною промисловістю та досвідом сучасної війни. Йдеться і про здатність ефективніше закривати небо, і про розвиток засобів, які можуть уражати важливу російську інфраструктуру далеко від фронту.

Росія вкрай боїться, що Україна матиме максимально ефективну армію, конкурентну мілітарну галузь і абсолютну експертизу в сучасних війнах. Вона хоче вийти з цієї війни так, щоб Україна була хоча б такою, якою була до повномасштабного вторгнення,

– пояснив Подоляк.

Москва прагне послабити українську армію, оборонне виробництво та підтримку європейських держав, яка за роки війни вже фактично сформувала тісний безпековий союз. Зберегти й посилити його можна через інвестиції в український ОПК, спільні військові виробництва, закупівлю та постачання зброї, а також перебудову самої системи союзів у Європі.

Подоляк назвав слабкість нинішньої системи НАТО: дивіться відео