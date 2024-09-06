Украинские пилоты, вероятно, тестируют собственные КАБы: в сети опубликовали уникальные кадры

Воздушные силы, вероятно, проводят испытания отечественных управляемых авиабомб. Украинские КАБ могут разрабатывать для того, чтобы наносить дальние бомбовые удары по оккупантам.

Уникальные кадры опубликовали в телеграмм-канале "Боевая авиация Украины". На них видно фронтовой бомбардировщик Су-24М с установленной авиабомбой с модулем планирования и коррекции.

Интересно До сих пор это было невозможно: "Тихоход" рассказал, на что способны украинские дроны

Украинские авиабомбы на бомбардировщиках Су-24

Как пишет телеграм-канал в заметке к видео, бомбардировщик выполнил тестовый полет для испытания новой управляемой авиабомбы. В сети отмечают, что сопровождение истребителем выполняется для контроля отстыковки и дальнейшего планирования. Вылет выполнялся в плотном боевом порядке "крыло к крылу", что требует большей концентрации во время полета.

Кадры испытания авиабомбы: смотрите видео

Как отмечает Militarnyi, на опубликованных кадрах, скорее всего, – советская свободнопадающая бомба, на которую украинские специалисты установили навесную конструкцию. Ее элементы похожи на универсальный модуль планирования и коррекции, которыми оборудованы российские КАБы.

К примеру, на украинской авиабомбе заметно раскладные крылья и аэродинамический обтекатель округлой формы в носовой части, который улучшает ее аэродинамические характеристики, уменьшая сопротивление воздуха во время полета бомбы, как под крылом самолета, так и во время атаки на цель,

– отмечают журналисты.

Впрочем, есть и различия. В частности Militarnyi подчеркивает, что в хвостовой части находится отсек с управляющими Х-образными поверхностями (рулями). Вероятно – это твердотопливный ускоритель или реактивный двигатель. Если это действительно он, то авиабомба будет иметь большую дальность поражения и уменьшает риски для экипажа быть сбитыми вражеской ПВО.

В СМИ также напомнили слова бригадного генерала Сергея Голубцова, который в июне 2024 года анонсировал испытания украинских авиабомб, которые будут аналогом JDAM-ER. Тогда он заявил, что продолжаются работы по разработке высокоточных КАБов с увеличенной дальностью полета.

