Унікальні кадри опублікували у телеграм-каналі "Бойова авіація України". На них видно фронтовий бомбардувальник Су-24М зі встановленою авіабомбою з модулем планерування і корекції.

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Українські авіабомби на бомбардувальниках Су-24

Як пише телеграм-канал в дописі до відео, бомбардувальник виконав тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби. У мережі зауважують, що супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планування. Виліт виконувався у щільному бойовому порядку "крило до крила", що потребує більшої концентрації під час польоту.

Кадри випробування авіабомби: дивіться відео

Як зауважує Militarnyi, на опублікованих кадрах, швидше за все, – радянська вільнопадаюча бомба, на яку українські фахівці встановили навісну конструкцію. Її елементи схожі на універсальний модуль планерування і корекції, якими обладнані російські КАБи.

До прикладу, на українській авіабомбі помітно розкладні крила й аеродинамічний обтікач округлої форми у носовій частині, який покращує її аеродинамічні характеристики, зменшуючи опір повітря під час польоту бомби, як під крилом літака, так і під час атаки на ціль,

– зауважують журналісти.

Втім, є й відмінності. Зокрема Militarnyi підкреслює, що у хвостовій частині знаходиться відсік з керуючими Х-подібними поверхнями (рулями). Ймовірно – це твердопаливний прискорювач або реактивний двигун. Якщо це дійсно він, то авіабомба матиме більшу дальність ураження і зменшує ризики для екіпажу бути збитими ворожою ППО.

У ЗМІ також нагадали слова бригадного генерала Сергія Голубцова, який у червні 2024 року анонсував випробування українських авіабомб, які будуть аналогом JDAM-ER. Тоді він заявив, що тривають роботи з розробки високоточних КАБів зі збільшеною дальністю польоту.

