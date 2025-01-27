Европа счастлива, а Россия кусает локти: что надо знать об азербайджанском газе в Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ из Азербайджана. Поговорим о том, что это означает.

Выбросить Россию из газовой трубы и заработать на этом

Я говорил о перспективах нероссийского газа в российской трубе еще с ноября 2024 года. Поэтому теперь хочу передать пламенный привет тем, кто утверждал, что такой вариант невозможен. Говорил же им – смотрите ближе к весне. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Как выяснилось – возможен. Хотя бы потому что:

подземные хранилища газа надо заполнять уже с весны;

газ в трубе сбивает уровень цен;

решение проблем в отношениях с рядом соседей.

И да, к такому решению нас подводят наши европейские партнеры, которые в таком газе заинтересованы.

Что мы можем сделать? Подумать шире. Ведь долгосрочный контракт на нероссийский газ будет означать отсутствие возможностей для "Газпрома" играть с ценами. А также утверждение Украины как нормального предсказуемого транзитера.

То есть вести переговоры о возможности транзита и газа из Центральной Азии. В обоих случаях одной из групп лоббистов будут компании из ЕС и США, которые там (и в Азербайджане также) добывают углеводороды. Это BP, ENI, TOTAL и даже ExxonMobil. Кстати, и венгерская MOL там же.

Вопрос в свободных объемах? Скорее вопрос в сроках сделок. Есть перспектива. Есть запасы. Есть рост добычи.

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Ведь есть нюанс между просто "выбросить Россию из газовой трубы" и "выбросить Россию из газовой трубы и заработать на этом".

Мне скажут, что Россия заработает на транзите. Да. Но она потеряет еще одну долю европейского рынка, которую сегодня закрывает рекордным ростом поставок LNG. А доходы от транзита не идут ни в какое сравнение с доходами от продажи. Как-то так.