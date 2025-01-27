Викинути Росію з газової труби і заробити на цьому

Я говорив про перспективи неросійського газу в російській трубі ще з листопада 2024 року. Тому тепер хочу передати полум'яний привіт тим, хто стверджував, що такий варіант неможливий. Казав же їм – дивіться ближче до весни. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Як з'ясувалося – можливий. Хоча б тому що:

підземні сховища газу треба заповнювати вже з весни;

газ у трубі збиває рівень цін;

вирішення проблем у відносинах із низкою сусідів.

І так, до такого рішення нас підводять наші європейські партнери, які в такому газі зацікавлені.

Що ми можемо зробити? Подумати ширше. Адже довгостроковий контракт на неросійський газ означатиме відсутність можливостей для "Газпрому" гратися з цінами. А також утвердження України як нормального передбачуваного транзитера.

Тобто вести переговори щодо можливості транзиту та газу з Центральної Азії. В обох випадках однією з груп лобістів будуть компанії з ЄС та США, які там (та й в Азербайджані також) видобувають вуглеводні. Це BP, ENI, TOTAL і навіть ExxonMobil. До речі, й угорська MOL там же.

Питання у вільних обсягах? Скоріше питання у термінах угод. Є перспектива. Є запаси. Є зростання видобутку.

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Адже є нюанс між просто "викинути Росію із газової труби" та "викинути Росію із газової труби й заробити на цьому".

Мені скажуть, що Росія заробить на транзиті. Так. Але вона втратить ще одну частку європейського ринку, яку сьогодні закриває рекордним зростанням постачання LNG. А доходи від транзиту не йдуть у жодне порівняння з доходами від продажу. Якось так.