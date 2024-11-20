Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуть Крым дипломатическим путем. Он также отметил, что наша страна "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Fox News. Он также отметил, что Украина не может терять тысячи людей ради возвращения Крыма.

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Готова ли Украина вернуть Крым дипломатическим путем

Украинский лидер заявил, что Украина "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской". Такой ответ Зеленский дал на вопрос о возможности уступить территории ради мирного соглашения.

"Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибали ради возвращения Крыма... мы понимаем, что Крым можно вернуть. Дипломатически", – отметил Зеленский.

К слову, ранее украинский лидер заявлял, что в случае сокращения помощи от США, Украина проиграет. Он также отметил, что дипломатия – единственный способ завершить войну.