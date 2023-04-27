Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что Украине было бы лучше сначала вступить в НАТО, а уже тогда – в Европейский Союз.

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Вопросы равноправия в ЕС

Собеседник также отметил, что еще лучше будет, если это произойдет одновременно. Среди потенциальных проблем он отметил роль Венгрии – "одного из крупнейших саботажников" в Европейском Союзе.

Есть вопрос, насколько правила и критерии по отношению к нам будут справедливыми. И насколько мы будем себя чувствовать равноправными,

– отметил Александр Антонюк.

Поэтому вступление в ЕС должно происходить на четких пониманиях экономических критерий – за какое время Украина сможет отстроиться.

"Потенциально мы равноправны. Ведь у нас есть ресурсы, у нас есть интеллект. У нас есть большой потенциал, но Украина потеряла свои индустриальные возможности, а территории, которые сейчас под оккупацией, мы будем не один год только разминировать", – акцентировал политолог.

Он отмечает, что значительные части Луганской и Донецкой областей буквально стерты с лица земли, а плодородные части Херсона заминированы.

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Специалист также отметил, что при нынешних обстоятельствах Украине придется жить за счет внешних инвестиций и поддержки Европейского Союза. Поэтому есть вопрос восстановления индустриальных возможностей, чтобы выйти на такой уровень ВВП, который позволит Украине быть одним из ведущих членов ЕС.

Сейчас мы не знаем не только когда наша война завершится, но и когда закончится весь этот катаклизм глобальных противостояний, который у нас только впереди. И не будет ли на базе ЕС создания еще каких-либо экономических блоков, о которых, например, в прошлом году говорил Борис Джонсон,

– подчеркнул Александр Антонюк.

Резюмируя, он подчеркнул, что Украине нужно вступать в ЕС исключительно на взаимовыгодных условиях, когда наше государство, в частности, получит определенные преференции на восстановление пострадавших территорий.

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