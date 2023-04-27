Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що Україні було б краще спершу вступити до НАТО, а вже тоді – до Європейського Союзу.

Також цікаво Нас звинувачували в русофобії, – ексглава МЗС Польщі про війну, вступ до ЄС і розпад Росії

Питання рівноправності в ЄС

Співрозмовник також зазначив, що ще краще буде, якщо це все відбудеться одночасно. Серед потенційних проблем він відзначив роль Угорщини – "одного з найбільших саботажників" у Європейському Союзі.

Є питання, наскільки правила та критерії щодо нас будуть справедливими. І наскільки ми себе відчуватимемо рівноправними,

– відзначив Олександр Антонюк.

Тому вступ до ЄС повинен відбуватися на чітких розуміннях економічних критерій – за який час Україна зможе відбудуватися.

"Потенційно ми є рівноправними. Адже в нас є ресурси, у нас є інтелект. У нас є великий потенціал, але Україна втратила свої індустріальні можливості, а території, які нині під окупацією, ми будемо не один рік лише розміновувати", – акцентував політолог.

Він відзначає, що значні частини Луганської та Донецької областей буквально стерті з лиця землі, а родючі частини Херсонщини заміновані.

Олександр Антонюк про євроінтеграцію України: дивіться відео

Фахівець також зауважив, що за нинішніх обставин Україні доведеться жити за рахунок зовнішніх інвестицій та підтримки Європейського Союзу. Тож є питання щодо відновлення індустріальних можливостей, аби вийти на такий рівень ВВП, який дозволить Україні бути одним з провідних членів ЄС.

Нині ми не знаємо не тільки, коли наша війна завершиться, а й коли закінчиться увесь цей катаклізм глобальних протистоянь, який у нас лише попереду. І чи не буде на базі ЄС створення ще якихось економічних блоків, про які, наприклад, минулого року говорив Борис Джонсон,

– підкреслив Олександр Антонюк.

Резюмуючи, він наголосив, що Україні потрібно вступати до ЄС виключно на взаємовигідних умовах, коли наша держава, зокрема, отримає певні преференції на відбудову постраждалих територій.

Євроінтеграція України: останні заяви