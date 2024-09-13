Забудьте о многомиллиардных инвестициях в Украину

Если в ближайший год в Украине "заморозят" войну, это не приведет к инвестиционному буму. В Украину пойдет малая часть средств на восстановление разрушенного.

Ситуация с инвестициями в мире

G7 оценивает прямые убытки, нанесенные Украине, в 476 миллиардов долларов. Это только прямые убытки, не учитывающие потерянный ВВП, рынки, мультипликативный эффект и тому подобное.

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Но кто и как их будет компенсировать? Россия? Не смешите! Репарации возможны только тогда, когда украинский флаг будет над Кремлем. До этого максимум, на что мы можем рассчитывать, – это замороженные российские активы. Но доступ к ним мы получим только после конфискации, а с этим есть немало сложностей.

G7 нам выдал кредит, который будет погашаться не российскими активами, а доходами, которые они принесут. Из 300 миллиардов долларов замороженных активов, дай Бог, чтобы в Украину в течение 10 лет пришло хотя бы 100 миллиардов долларов. Львиная доля этих средств пойдет на восстановление социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Но это не инвестиции.

Инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестор хочет заработать и выбирает проекты и юрисдикции с лучшим соотношением риска/прибыльности.

Общий объем инвестиционного капитала в мире по состоянию на конец 2022 – начало 2023 года оценивается в более 120 триллионов долларов.

1. Глобальные активы под управлением достигли 111,2 триллиона долларов в 2022 году, с прогнозом роста до 145,4 триллиона долларов к 2025 году.

2. Общий объем пенсионных активов в 22 крупнейших рынках мира составил 47,9 триллиона долларов в 2022 году.

3. Общие активы суверенных фондов благосостояния достигли 11,6 триллиона долларов в 2022 году.

4. Объем активов под управлением в секторе частного капитала достиг 13,1 триллиона долларов в 2022 году.

5. Мировые инвестиции венчурного капитала составили 415,1 миллиарда долларов в 2022 году.

6. Общие активы под управлением хедж-фондов составили 3,83 триллиона долларов на конец 2022 года.

7. Объем наличности нефинансовых компаний из индекса S&P 500 достиг 1,7 триллиона долларов в третьем квартале 2022 года.

Денег, как видим, в мире много. Очень много. Но Украину они не видят и обходят стороной. Немного поговорим об украинском инвестиционном климате.

Инвестиционный климат в Украине

1. Рейтинг легкости ведения бизнеса

В Doing Business 2020 Украина занимала 64 место из 190 стран. Ключевые показатели:

регистрация предприятий – 61 место;

получение разрешений на строительство – 20 место;

Подключение к системе электроснабжения – 128 место;

регистрация собственности – 61 место;

защита миноритарных инвесторов – 45 место.

То есть 60 стран уже опережают Украину

2. Индекс экономической свободы

В рейтинге 2023 года, составленном Heritage Foundation, Украина заняла 155 место из 177 стран, что добавляет ее к категории "в основном несвободных" экономик.

3. Индекс глобальной конкурентоспособности

В отчете Всемирного экономического форума за 2019 год Украина заняла 85 место из 141 страны.

4. Индекс восприятия коррупции

В 2022 году, согласно Transparency International, Украина заняла 116 место из 180 стран.

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5. Налоговая система

Согласно отчету PwC "Paying Taxes 2020", Украина заняла 65 место из 190 стран по простоте уплаты налогов. Общая налоговая ставка – 45,2%.

6. Защита прав инвесторов

В рейтинге защиты миноритарных инвесторов Doing Business 2020 Украина заняла 45 место.

7. Эффективность судебной системы

По данным Всемирного экономического форума (2019), Украина заняла 105 место по независимости судебной системы

8. Доступность бизнеса к капиталу

Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2019 год:

доступность венчурного капитала – 80 место;

финансирование МСБ – 112 место;

рыночная капитализация – 112 место.

Что должно произойти, чтобы инвестор пришел к нам и начал вкладываться? Почему мы считаем инвесторов неудачниками? У нас даже свободных экономических зон нет, чтобы повысить шансы. Точнее, закон есть, на бумаге их около 15, но льготы отменены.

Немного о цифрах – в мире есть более 5 тысяч свободных экономических зон.

Свободные экономические зоны – это территории, в которых компании облагаются налогом очень слабо или не облагаются вообще для поощрения экономической деятельности. То есть это специальный инструмент создания более привлекательных условий для привлечения инвестиций.

5 стран с наибольшим количеством свободных экономических зон

1. Китай

Количество СЭЗ – более 2500;

основные льготы – сниженные ставки корпоративного налога, упрощенные таможенные процедуры, льготы по НДС;

привлеченные инвестиции – 446 миллиардов долларов (2019 год);

созданные рабочие места – более 30 миллионов;

регулирование – закон КНР "О специальных экономических зонах" (1980).

2. Филиппины

Количество СЭЗ – 412 (по состоянию на 2021 год);

основные льготы – налоговые каникулы, сниженные ставки налога на прибыль;

привлеченные инвестиции – 4,08 миллиарда долларов (2021 год);

созданные рабочие места – 1,73 миллиона долларов (2021);

регулирование: Специальная экономическая зона Закон 1995 года.

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3. Индия

Количество СЭЗ – 272 (по состоянию на 2020 год);

основные льготы – освобождение от импортных пошлин, налоговые каникулы, упрощенные процедуры;

привлеченные инвестиции – 81,3 миллиарда долларов;

созданные рабочие места – 2,24 миллиона;

регулирование – Special Economic Zones Act, 200.

4. США

Правительство США управляет примерно 293 свободными торговыми зонами в 50 штатах, известными как "внешние торговые зоны";

привлеченные инвестиции – 835 миллиардов долларов;

созданы рабочие места – 480 тысяч (по состоянию на 2021 год);

регулирование – Foreign-Trade Zones Act of 1934.

5. Польша

Количество СЭЗ – 14 (по состоянию на 2022 год);

основные льготы – освобождение от корпоративного налога, гранты на создание рабочих мест;

привлеченные инвестиции – 35,8 миллиарда евро;

созданные рабочие места – 387 тысяч (2021 год);

регулирование – Act on Special Economic Zones (1994).

Эти страны выше Украины во всех описанных рейтингах, связанных с инвестиционной привлекательностью. Как мы собираемся конкурировать за инвесторов с той же Польшей? Что мы можем предложить лучше? И не забывайте о войне, инвестиционные рейтинги, судебную систему, коррупцию и тому подобное.

Как Польша поощряет инвестиции

Общая стоимость 960 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых в 16 регионах Польши, оценивается примерно в 865 миллиардов злотых (190 миллиардов евро). Самый яркий проект – завод Intel с инвестициями почти 5 миллиардов долларов и 2 тысячами рабочих мест.

Польша начала обхаживать Intel в июле 2021 года. По словам чиновников, ключевую роль в этом процессе сыграли два государственных агентства – Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) и Агентство промышленного развития (ARP). Польша выделила субсидии для Intel в более чем 2 миллиарда евро. Место строительства завода Intel расположено в пределах Валбжихской специальной экономической зоны "INVEST-PARK".

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Кроме субсидий, Intel получит льготы по налогообложению, освобождение от пошлин и подведение коммуникаций и дорог. Как вам пакет? Да, Польша дает субсидии и льготы. Но оценим эффект для экономики:

прямые инвестиции – 4,6 миллиарда евро;

2000 высококвалифицированных рабочих мест;

каждое рабочее место в секторе полупроводников создает 5 – 6 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях – это еще 10 – 12 тысяч рабочих мест (совокупный дополнительный объем потребления – до 150 миллионов евро в год);

годовая выручка завода может составлять около 3 – 4 миллиарда евро (это почти вся экспортная выручка);

ожидается появление 50 – 100 новых компаний-поставщиков и сервисных организаций. Их совокупный оборот может составлять 500 – 700 миллионов евро в год;

дополнительные налоговые поступления (с учетом льгот и смежных компаний) – 150 – 300 миллионов евро в год.

Для Польши этот проект через налоги окупается за 7 лет. Но стратегически Польша врывается в эксклюзивный сектор и претендует на создание целого кластера.

Возвращаемся к Украине. Что мы можем предложить, чтобы Intel строил следующий завод в Украине? Это не риторический вопрос. Если мы сегодня не изменим подходы для работы с инвесторами – об инвестициях можем забыть навсегда.