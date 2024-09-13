Ситуація з інвестиціями у світі

G7 оцінює прямі збитки, завдані Україні, у 476 мільярдів доларів. Це тільки прямі збитки, що не враховують втрачений ВВП, ринки, мультиплікативний ефект тощо.

Читайте також Наступні дні будуть вирішальними у Вашингтоні

Але хто і як їх компенсуватиме? Росія? Не смішіть! Репарації можливі лише тоді, коли український прапор буде над Кремлем. До цього максимум, на що ми можемо розраховувати, – це заморожені російські активи. Але доступ до них ми отримаємо лише після конфіскації, а з цим є чимало складнощів.

G7 нам видав кредит, який погашатиметься не російськими активами, а доходами, які вони принесуть. З 300 мільярдів доларів заморожених активів, дай Боже, щоб в Україну протягом 10 років прийшло хоча б 100 мільярдів доларів. Левова частка цих коштів піде на відновлення соціальної, транспортної та енергетичної інфраструктури. Але це не інвестиції.

Інвестиції – це розміщення капіталу з метою отримання прибутку. Інвестор хоче заробити і вибирає проєкти та юрисдикції з найкращим співвідношенням ризику/прибутковості.

Загальний обсяг інвестиційного капіталу у світі станом на кінець 2022 – початок 2023 року оцінюється у понад 120 трильйонів доларів.

1. Глобальні активи під управлінням досягли 111,2 трильйона доларів у 2022 році, з прогнозом зростання до 145,4 трильйона доларів до 2025 року.

2. Загальний обсяг пенсійних активів у 22 найбільших ринках світу становив 47,9 трильйона доларів у 2022 році.

3. Загальні активи суверенних фондів добробуту досягли 11,6 трильйона доларів у 2022 році.

4. Обсяг активів під управлінням у секторі приватного капіталу досяг 13,1 трильйона доларів у 2022 році.

5. Світові інвестиції венчурного капіталу становили 415,1 мільярда доларів 2022 року.

6. Загальні активи під управлінням хедж-фондів склали 3,83 трильйона доларів на кінець 2022 року.

7. Обсяг готівки нефінансових компаній з індексу S&P 500 досяг 1,7 трильйона доларів у третьому кварталі 2022 року.

Грошей, як бачимо, у світі багато. Дуже багато. Але Україну вони не бачать і оминають. Трохи поговоримо про український інвестиційний клімат.

Інвестиційний клімат в Україні

1. Рейтинг легкості ведення бізнесу

У Doing Business 2020 Україна посідала 64 місце зі 190 країн. Ключові показники:

реєстрація підприємств – 61 місце;

отримання дозволів на будівництво – 20 місце;

Підключення до системи електропостачання – 128 місце;

реєстрація власності – 61 місце;

захист міноритарних інвесторів – 45 місце.

Тобто 60 країн уже випереджають Україну

2. Індекс економічної свободи

У рейтингу 2023 року, складеному Heritage Foundation, Україна посіла 155 місце зі 177 країн, що додає її до категорії "в основному невільних" економік.

3. Індекс глобальної конкурентоспроможності

У звіті Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік Україна посіла 85 місце зі 141 країни.

4. Індекс сприйняття корупції

У 2022 році, згідно з Transparency International, Україна посіла 116 місце зі 180 країн.

Важливо Війна в Україні все більше нагадує Першу світову

5. Податкова система

Згідно зі звітом PwC "Paying Taxes 2020", Україна посіла 65 місце зі 190 країн за простотою сплати податків. Загальна податкова ставка – 45,2%.

6. Захист прав інвесторів

У рейтингу захисту міноритарних інвесторів Doing Business 2020 Україна посіла 45 місце.

7. Ефективність судової системи

За даними Всесвітнього економічного форуму (2019), Україна посіла 105 місце щодо незалежності судової системи

8. Доступність бізнесу до капіталу

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік:

доступність венчурного капіталу – 80 місце;

фінансування МСБ – 112 місце;

ринкова капіталізація – 112 місце.

Що має статися, щоб інвестор прийшов до нас і почав вкладатися? Чому ми вважаємо інвесторів невдахами? У нас навіть вільних економічних зон немає, щоб підвищити шанси. Точніше, закон є, на папері їх близько 15, але пільги скасовані.

Трохи про цифри – у світі є понад 5 тисяч вільних економічних зон.

Вільні економічні зони – це території, в яких компанії оподатковуються дуже слабо або не оподатковуються взагалі для заохочення економічної діяльності. Тобто це спеціальний інструмент створення привабливіших умов для залучення інвестицій.

5 країн з найбільшою кількістю вільних економічних зон

1. Китай

Кількість ВЕЗ – понад 2500;

основні пільги – знижені ставки корпоративного податку, спрощені митні процедури, пільги з ПДВ;

залучені інвестиції – 446 мільярдів доларів (2019 рік);

створені робочі місця – понад 30 мільйонів;

регулювання – закон КНР "Про спеціальні економічні зони" (1980).

2. Філіппіни

Кількість ВЕЗ – 412 (станом на 2021 рік);

основні пільги – податкові канікули, знижені ставки податку на прибуток;

залучені інвестиції – 4,08 мільярда доларів (2021 рік);

створені робочі місця – 1,73 мільйона доларів (2021);

регулювання: Special Economic Zone Act of 1995.

Цікаво Перші пари українців одружилися через Дію: як працює "Шлюб онлайн"

3. Індія

Кількість ВЕЗ – 272 (станом на 2020 рік);

основні пільги – звільнення від імпортних мит, податкові канікули, спрощені процедури;

залучені інвестиції – 81,3 мільярда доларів;

створені робочі місця – 2,24 мільйона;

регулювання – Special Economic Zones Act, 200.

4. США

Уряд США керує приблизно 293 вільними торговими зонами у 50 штатах, відомими як "зовнішні торгові зони";

залучені інвестиції – 835 мільярдів доларів;

створені робочі місця – 480 тисяч (станом на 2021 рік);

регулювання – Foreign-Trade Zones Act of 1934.

5. Польща

Кількість ВЕЗ – 14 (станом на 2022 рік);

основні пільги – звільнення від корпоративного податку, гранти на створення робочих місць;

залучені інвестиції – 35,8 мільярда євро;

створені робочі місця – 387 тисяч (2021 рік);

регулювання – Act on Special Economic Zones (1994).

Ці країни вищі за Україну в усіх описаних рейтингах, пов'язаних з інвестиційною привабливістю. Як ми збираємося конкурувати за інвесторів із тією ж Польщею? Що ми можемо запропонувати краще? І не забуваймо про війну, інвестиційні рейтинги, судову систему, корупцію тощо.

Як Польща заохочує інвестиції

Загальна вартість 960 найбільших інвестиційних проєктів, що реалізуються або плануються у 16 ​​регіонах Польщі, оцінюється приблизно у 865 мільярдів злотих (190 мільярдів євро). Найяскравіший проєкт – завод Intel з інвестиціями майже 5 мільярдів доларів і 2 тисячами робочих місць.

Польща почала обходжувати Intel у липні 2021 року. За словами чиновників, ключову роль у цьому процесі відіграли два державні агентства – Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) та Агентство промислового розвитку (ARP). Польща виділила субсидії для Intel у понад 2 мільярди євро. Місце будівництва заводу Intel розташоване в межах Валбжихської спеціальної економічної зони "INVEST-PARK".

Зауважте Не тільки ракети: Іран міг передати Росії важливу інформацію

Крім субсидій, Intel отримає пільги з оподаткування, звільнення від мит ​​та підведення комунікацій та доріг. Як вам пакет? Так, Польща дає субсидії та пільги. Але оцінімо ефект для економіки:

прямі інвестиції – 4,6 мільярда євро;

2000 висококваліфікованих робочих місць;

кожне робоче місце в секторі напівпровідників створює 5 – 6 додаткових робочих місць у суміжних галузях – це ще 10 – 12 тисяч робочих місць (сукупний додатковий обсяг споживання – до 150 мільйонів євро на рік);

річний виторг заводу може становити близько 3 – 4 мільярди євро (це майже весь експортний виторг);

очікується поява 50 – 100 нових компаній-постачальників та сервісних організацій. Їх сукупний оборот може становити 500 – 700 мільйонів євро на рік;

додаткові податкові надходження (з урахуванням пільг та суміжних компаній) – 150 – 300 мільйонів євро на рік.

Для Польщі цей проєкт через податки окупається за 7 років. Але стратегічно Польща вривається в ексклюзивний сектор і претендує на створення цілого кластера.

Повертаємось до України. Що ми можемо запропонувати, щоб Intel будував наступний завод в Україні? Це не риторичне питання. Якщо ми сьогодні не змінимо підходи для роботи з інвесторами – про інвестиції можемо забути назавжди.