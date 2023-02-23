Без безопасности не будет экономики: политолог объяснил, почему сначала нужно вступление в НАТО, а затем – в ЕС

Сообщество стран НАТО имеет более важное значение для Украины и ее дальнейшего восстановления. К тому же важны гарантии безопасности, который может предоставить альянс.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, партнеры рассматривают Украину как буферную зону.

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Перспективы Украины

Тарас Загородний подчеркнул, что на самом деле не существует европейских ценностей, существуют англосаксонские ценности, воспитанные в Германии после того, как ее разгромили. Поэтому для Украины в перспективе вступление именно в НАТО, а не в Европейский союз.

Нам нужна безопасность. Без безопасности не будет экономики,

– убежден он.

По его мнению, в настоящее время срок присоединения к сообществу ЕС неизвестен.

"У НАТО нас могут взять, потому что буферная страна", – заметил политолог.

Он объяснил, что происходящее в Восточной Европе очень не нравится немцам и французам.

Они теряют контрольный пакет управления ЕС и понимают, что теперь вся восточная политика будет проходить через Киев,

– заметил Загородний.

Это означает, что без украинского согласования фактически ничего не будет происходить.

Тарас Загородний рассказал, почему Украине важно вступить именно в НАТО: смотрите видео

Чем выгодна Украина

Тарас Загородний рассказал, что еще актуален прагматический вопрос денег – не надо много платить.

"Ибо Украина за счет собственного бюджета, развития собственного ВПК будет много расходов на себя брать, в отличие от ЕС", – отметил он.

По его словам, в ЕС немцам нужно платить.

"У украинцев начинается совсем другой расчет", – объяснил политолог.

По его мнению, Польшу восстанавливали после Первой мировой войны с четким расчетом, что она должна быть буферной страной между Германией и сдерживать ее, а уже между большевистской Россией.

Теперь это количество буферных стран увеличивается – появляется Украина, которая ничего не боится и будет осуществлять достаточную политику на территории Восточной Европы и России,

– объяснил Загородний.

Политолог сообщил, что в таком случае нужно учитывать опыт Франции.

"Она набирает граждан других стран в свои иностранные легионы, а затем отправляет их в Африку защищать интересы Франции", – отметил он и добавил, что украинцы должны поступать так же.

Впрочем, стоит учитывать и Венгрию. Однако этот вопрос быстро решится несколькими звонками из Вашингтона.

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