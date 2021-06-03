Украина начала переговоры с Ираном по катастрофе МАУ: что потребует Киев

Украина 2 июня начала переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ. Украинская сторона будет настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в авиакатастрофе.
Также Украина потребует деталей о состоянии судебного слушания, если его начали. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
Кстати Атака на самолет МАУ в Иране была терактом – Данилов
Переговоры продлятся 2 дня.
Как проходило расследование авиакатастрофы в Иране
- По состоянию на конец мая в МИД отметили, что иранская сторона до сих пор не обнародовала даже имен подозреваемых. Хотя Тегеран сообщал, что причиной катастрофы самолета МАУ могла быть человеческая ошибка.
- Тегеран показал в феврале 2021 года технический отчет по катастрофе. Однако официальный Киев до сих пор имеет множество вопросов к нему. Кроме имен подозреваемых, Украине даже не сказали минимальной информации о квалификации, которые инкриминируют фигурантам.
- Более того, правозащитники Human Rights Watch сообщали, что Иран угрожал родственникам жертв катастрофы. В Тегеране хотели, чтобы близкие и родные погибших не общались с иностранными СМИ.
Заметим, суд в Канаде постановил, что катастрофа самолета МАУ в Иране 8 января 2020 – умышленный террористический акт. Секретарь СНБО Алексей Данилов поддержал такую позицию.Обратите внимание! Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 года на борту были 176 человек, никто не выжил.