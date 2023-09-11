Зеленский надеется, что Украина получит дальнобойные ATACMS уже осенью
Украина надеется на получение дальнобойных ATACMS от США уже осенью. Получить ракеты важно, чтобы не было пауз во время контрнаступления.
Об этом глава государства заявил в интервью Фариду Закарии для телеканала CNN, информирует 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что будет говорить об этом с американским лидером Джозефом Байденом.
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"Прежде всего нам нужно дальнобойное оружие. Дальнобойные системы, артиллерия, боеприпасы и т.д. Все говорят об ATACMS, это очень важно. Все говорят об истребителях в небе, это очень важно", – отметил Владимир Зеленский.
"Перевернуть страницу войны": решение по ATACMS будет историческим
Президент отметил, что надеется на поддержку американского президента, ведь его мнение и поддержка для него очень важны.
Надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка очень важны для меня. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS. Это было очень важно,
– отметил президент.
Почему Украине важно получить ракеты
И уточнил, что это будут не первые переговоры. Поэтому, он будет говорить о получении дальнобойных ракет еще раз. По словам президента, уже есть продвижение в этом вопросе.
"Я надеюсь, что мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, именно поэтому они мне очень нужны", – сказал президент.
Главное о готовности США к передаче ATACMS
- Иностранные СМИ со ссылкой на источники в администрации Джозефа Байдена пишут, что Штаты вероятнее всего уже в ближайшее время отправят Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS).
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что именно ATACMS могли бы сократить мобилизационную потребность для защиты нашего государства и спасти жизни большого количества военных.
- А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он подробно обсудил вопрос передачи дальнобойных ракет ATACMS. Он подчеркнул, что разговор был "предметным".