Украину накроют грозы и шквалы: где будет опасно
Источник:ГСЧС
Украину 5 – 6 августа охватит непогода. Жителей нескольких регионов спасатели предупреждают об опасности, поскольку движутся мощные грозы.
Непогоду прогнозируют в Киеве и области. Кое-где могут быть шквалы до 15-20 метров в секунду.
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Будет падать даже град
Непогода ожидается в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях. Предупреждают о грозах, местами граде и шквалах.
Вечером такую же ситуацию прогнозируют Закарпатье и в Карпатах. В пятницу, 6 августа, в западной части страны тоже значительные дожди, а ночью 6 августа мощные осадки будут в Карпатах. Спасатели отметили, что это 2 уровень опасности.
Пожарная опасность
Кроме того, чрезвычайники предупреждают о пожарной опасности. В частности, в восточных регионах, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму.
Последствия непогоды в Украине: последние новости
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