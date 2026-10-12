Украина будет бить по российским НПЗ, если Россия не пойдет на энергетическое перемирие, – Зеленский

Украина может возобновить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России этой зимой. Такой сценарий рассматривается на случай срыва энергетического перемирия.

О такой позиции 12 октября заявил президент Владимир Зеленский в эфире DRM News, комментируя ситуацию вокруг инициативы Дональда Трампа.

Что известно о позиции Киева

По словам президента, минувшей ночью российские нефтеперерабатывающие заводы не горели, однако Россия уже успела нарушить объявленное американским лидером перемирие.

Мы готовы подписать гарантии прекращения огня. Мы ожидаем деталей разговоров между американцами и россиянами,

– сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что ответ Украины будет неизбежен, если агрессор откажется от прекращения ударов по энергетике этой зимой.

Давление США и неравноценные условия

Как писало Axios, американская сторона рассматривает остановку атак в формате "НПЗ на НПЗ". Однако украинские чиновники считают такое предложение неравноценным, ведь у Украины есть только один такой завод, который и так не работает на полную мощность.

В то же время, западные партнеры пытаются повлиять на решение Киева. По данным Financial Times, представители США звонили по телефону в Украину и европейские столицы с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Американские предупреждения даже содержали угрозы приостановить обмен разведывательными данными и заблокировать механизмы закупки оружия.

Напомним, объявление о перемирии стало неожиданным для украинских властей. Владимир Зеленский поздравил заявление, но отметил важность его практической реализации.

Несмотря на разговоры о прекращении огня, российские войска продолжили атаки по украинской энергетической инфраструктуре.